鄭運鵬兒子「德德」新照片曝光　攝影師大讚：純粹的靈魂最美

▲鄭運鵬兒子德德發布新照片。（圖／翻攝自instagram／gimmyfoto，下同）



記者詹宜庭／台北報導

前綠委鄭運鵬兒子「德德」因掃街拜票照片爆紅全台，甚至被韓媒稱讚是「台版車銀優」，日前他在Instagram帳號中發布身穿白毛衣、牛仔褲的照片，帥氣外型圈粉無數。沒想到，今（29日）攝影師Gimmy再度曝光德德新系列照片，大讚「年輕真好！純粹的靈魂最美，當初邀約德德時，要的就是那種純粹。」

攝影師Gimmy今日曝光德德新照片，他表示，對於第一次給攝影師拍攝的德德來說，表現其實讓他蠻驚艷的，不僅理解能力很好，也會問為什麼要這樣做，然後細心聽攝影師解釋，且肢體動態與表情管理部分，都有達到他想要的樣子。與上一次不同，這次的照片更希望可以表現出那種藏青色的情緒，將想要的氛圍呈現的恰到好處。

針對這次的拍攝體驗，攝影師Gimmy也透露，德德表示「蠻好玩的！」這不禁讓他回想，上一次看到那麼單純的人不知道是什麼時候了，也許就是因為還是一張白紙，才能在鏡頭上呈現那麼不矯揉造作的樣子，大讚「年輕真好！純粹的靈魂最美，當初邀約德德時，要的就是那種純粹，太棒了。」

對此，鄭運鵬也在該篇文章下方留言道「謝謝Gimmy老師，我相信你拍他爸爸也會很好看！」有網友回應鄭運鵬「親子丼」、「期待鵬跟韓國瑜合拍」、「你兒子真的太帥了，天啊！」、「請不要為難攝影師」、「爸爸不要一直趁機自我推銷啦」等。