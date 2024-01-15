50歲媽媽大改造！女兒秒變「戰國美女」　網羨慕直呼：妳媽借我

記者廖翊慈／綜合報導

河北一名50歲的媽媽近日為了學習攝影，幫女兒換上古代的妝造，並前往邯鄲尋找拍攝靈感。女兒在媽媽的鏡頭下美輪美奐，像是一秒穿越到戰國時期。該段影片登上熱搜，不少網友直呼，自家的二老拍出來都慘不忍睹，「可以把妳媽媽借我嗎？」

▲女兒被媽媽改造的前後對比。（圖／翻攝自微博）

據《農民頻道》報導，近日，河北邯鄲，一位50多歲的攝影師媽媽帶著女兒前來尋找拍攝靈感。在媽媽的鏡頭中，換上一襲戰國袍的女兒秒變戰國美女，彷彿瞬間穿越回3000多年前的戰國邯鄲，美得驚心動魄！據悉，拍攝背景為叢台公園，是戰國時期的點將台。

影片中，媽媽抱著單眼相機說道，「要把女兒拍成宿命感美女。」原本素顏穿著休閒的女兒換上一襲紅色古裝，搭配古典的妝容、髮型，在媽媽的動作指導下，各種角度配合光線及流暢的構圖，每張照片如同內行攝影師的作品般專業。

▲媽媽悉心地指導女兒拍攝動作。（圖／翻攝自微博）

該段影片引起熱議，不少網友大讚這位媽媽的實力不容小覷，「妝造我可以自己來，但這種媽媽哪裡有」、「果然是親媽，把女兒拍的這麼好看」、「現在去拜乾媽還來得及嗎？乾媽好」、「天哪，戰國袍太美了，這位媽媽太厲害了」、「好美啊！我媽都拍不出來這樣的我」、「我也想我媽可以這樣爆改我」、「改造到我都認不出是同一人了」。