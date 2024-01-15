　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

50歲媽媽大改造！女兒秒變「戰國美女」　網羨慕直呼：妳媽借我

記者廖翊慈／綜合報導

河北一名50歲的媽媽近日為了學習攝影，幫女兒換上古代的妝造，並前往邯鄲尋找拍攝靈感。女兒在媽媽的鏡頭下美輪美奐，像是一秒穿越到戰國時期。該段影片登上熱搜，不少網友直呼，自家的二老拍出來都慘不忍睹，「可以把妳媽媽借我嗎？」

▲50歲媽媽改造女兒。（圖／翻攝自微博）

▲女兒被媽媽改造的前後對比。（圖／翻攝自微博）

據《農民頻道》報導，近日，河北邯鄲，一位50多歲的攝影師媽媽帶著女兒前來尋找拍攝靈感。在媽媽的鏡頭中，換上一襲戰國袍的女兒秒變戰國美女，彷彿瞬間穿越回3000多年前的戰國邯鄲，美得驚心動魄！據悉，拍攝背景為叢台公園，是戰國時期的點將台。

影片中，媽媽抱著單眼相機說道，「要把女兒拍成宿命感美女。」原本素顏穿著休閒的女兒換上一襲紅色古裝，搭配古典的妝容、髮型，在媽媽的動作指導下，各種角度配合光線及流暢的構圖，每張照片如同內行攝影師的作品般專業。

▲50歲媽媽改造女兒。（圖／翻攝自微博）

▲媽媽悉心地指導女兒拍攝動作。（圖／翻攝自微博）

該段影片引起熱議，不少網友大讚這位媽媽的實力不容小覷，「妝造我可以自己來，但這種媽媽哪裡有」、「果然是親媽，把女兒拍的這麼好看」、「現在去拜乾媽還來得及嗎？乾媽好」、「天哪，戰國袍太美了，這位媽媽太厲害了」、「好美啊！我媽都拍不出來這樣的我」、「我也想我媽可以這樣爆改我」、「改造到我都認不出是同一人了」。

ET快訊
快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了
快訊／網瘋傳作票　中選會主委怒了
幕後／賴清德首任閣揆需降低政治彩度　朱敬一浮上檯面
接任黨魁、挑戰2028？被視為「藍營新共主」　盧秀燕回應了
選務員現場狂被兇！氣轟愛莉莎莎：4年後妳來當　揭12hrs血
8票團進團出！要藍綠先答「國會改革立場」　黃珊珊：不在乎人選
曾發起百萬紅衫軍倒扁　陳水扁悼念施明德：一代梟雄安息吧
新景點！　象鼻岩第二春變「水豚君岩」
紅衫軍為何不衝進總統府？　施明德昔曝原因「要衝要爽！太容易了
快訊／被點名是閣揆人選！　陳其邁表態了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

韓國對中貿易31年來首現逆差！　分析：將成常態

美、英、日、加祝賀台灣大選　陸批「嚴重違反一個中國原則」

大陸央行不降息　但持續第14個月超額續作MLF

北京上空現3不明飛行物　三角形排列呈半透明後霧狀消失

蘋果也不好賣了？陸官網罕見宣布降價　最高省3400元

全裸男子闖入喊「我癲了」…突掏剪刀瘋狂捅刺！33歲女工臥倒血泊

短髮妹用餐被女店員持刀「逼畫便利貼」　餐廳也傻眼了：開除

50歲媽媽大改造！女兒秒變「戰國美女」　網羨慕直呼：妳媽借我

新疆喀納斯暴雪封路千人滯留　軍警直升機雪中救援撤離山區

A股史上最大電詐案！　深圳一藥企「被騙超4億」

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓國對中貿易31年來首現逆差！　分析：將成常態

美、英、日、加祝賀台灣大選　陸批「嚴重違反一個中國原則」

大陸央行不降息　但持續第14個月超額續作MLF

北京上空現3不明飛行物　三角形排列呈半透明後霧狀消失

蘋果也不好賣了？陸官網罕見宣布降價　最高省3400元

全裸男子闖入喊「我癲了」…突掏剪刀瘋狂捅刺！33歲女工臥倒血泊

短髮妹用餐被女店員持刀「逼畫便利貼」　餐廳也傻眼了：開除

50歲媽媽大改造！女兒秒變「戰國美女」　網羨慕直呼：妳媽借我

新疆喀納斯暴雪封路千人滯留　軍警直升機雪中救援撤離山區

A股史上最大電詐案！　深圳一藥企「被騙超4億」

韓國對中貿易31年來首現逆差！　分析：將成常態

救護車靠5G「趕路時全遇綠燈」一路暢通！運研所將於台中市試辦

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

投入住宿餐飲業為自己加薪　勞動部補助1年最高15.6萬

快訊／高雄大寮農地驚見一具男屍！仰躺工寮外死亡多時　

曾格爾涉勾富商判賠正宮30萬　上訴急繳全額擔保防遭強制執行

除息搶前上車！　4檔人氣ETF連袂走揚

中選會駁斥作票傳言　李進勇怒：有任何選務人員違法「立刻下台」

大巨蛋看讀賣巨人　第二波預售票22日開賣

NBA本季最狂絕殺！　公鹿里拉德延長賽32呎三分彈宰國王

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

大陸熱門新聞

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

陸網看選舉　「台灣是中國一部分」登熱搜　

賴清德當選　王毅：改變不了一個中國基本事實

工程師淪「悲慘工具人」　為女友買房卻被掃地出門

小鮮肉裸身炸胸肌　陸風景區吸客奇招

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

ECFA恐再被砍　學者：須設想貿易戰可能

美祝賀台灣完成大選　陸：強烈不滿！

中植破產波及香港中產　7千萬退休金泡湯

短髮妹用餐被女店員持刀「逼畫便利貼」

陸對台政策受挫？胡錫進：現狀已打破

50歲媽媽大改造！女兒秒變「戰國美女」

4000女涉案！陸破獲特大網路淫穢表演

更多熱門

相關新聞

東北男家門一開如「小型軍火庫」 56支長短槍枝讓辦案警看傻眼

東北男家門一開如「小型軍火庫」 56支長短槍枝讓辦案警看傻眼

大陸瀋陽一名張姓男子因興趣愛好，經常透過電商購買槍枝零件自行組裝，成為一名「民間專家」，甚至還會在年節放炮之際「試射」以滿足心理的成就感。其非法行為被警方盯上，順藤摸瓜找上張男，沒想到，警方一進門就被家中陳列的56支長短槍枝震懾住，其中甚至有以火藥擊發的改造槍枝，遂將其帶走調查。

汪「巨大化」佔領　照片傳達理念

汪「巨大化」佔領　照片傳達理念

日籍攝影師來台租屋遭詐　親曝全程

日籍攝影師來台租屋遭詐　親曝全程

超猛護駕！大媽怒將「婚鬧」男推倒

超猛護駕！大媽怒將「婚鬧」男推倒

三花貓欲跳對面屋頂「連摔3次」！

三花貓欲跳對面屋頂「連摔3次」！

關鍵字：

河北邯鄲50歲老姐姐愛攝影戰國時期改造攝影師

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

贊達亞IG突退追！「蜘蛛人CP」傳分手　本人回應

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面