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拍激情寫真先「訓練」！慣犯攝淫師逼薄紗嫩妹手淫　逞慾下場慘

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲男子假替女網友一圓模特兒夢，實則猥褻得逞。（示意圖，非本案當事人／取自視覺中國CFP）

記者黃資真／台北報導

一名性侵慣犯范姜姓男子冒充業餘攝影師，從交友軟體上約到另名正妹稱可替她與廠商接洽拍攝模特兒照片，再以廠商不滿意為由，要求正妹與他進行「角色定位訓練」，藉此舔胸、抓她的手打手槍得逞，一審遭依強制猥褻罪處1年，偽造文書罪處9月，得易科罰金。范姜不滿上訴，高院認定用法無違誤，駁回其訴。

判決指出，范姜在交友軟體認識一名有意從事模特兒工作的小雪（化名），便自稱是業餘攝影師，可協助接洽廠商拍照，小雪信以為真，因此2人見面後，范姜也確實替她拍了一堆片。

2021年12月間，范姜卻謊稱廠商對小雪的拍出來的效果不滿意，希望加深小雪與攝影師的契合度，否則無法再合作，遂進一步提出與小雪提出進行「角色定位練習」，即以情侶關係模式接觸相處，並拿出3份假合約，內容均載有違約金條款，使小雪誤認模特兒界有「角色定位練習」之慣行，且廠商亦有此要求，若違反契約約定將有高額違約金，但小雪沒想太多進而簽名答應。

2022年3月23日下午，小雪為了履約前往某旅館進行「情趣模特兒拍攝」，當天范姜準備了薄紗材質內衣給小雪，並要她按照指示擺姿勢，輪到角色練習時間時，小雪僅同意接吻，范姜竟得寸進尺，強行脫衣舔胸要求嘿咻，小雪死命抵抗，范姜仍強行拉其手替自己手淫得逞，事後小雪不堪受辱，報警提告。

▲相機,照相,攝影,拍照,攝影師（圖／取自免費圖庫librestock）

▲男子向女網友謊稱是攝影師，可幫忙介紹廠商。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫librestock）

一審審理時，范姜辯稱雖製作不實契約，但沒造成小雪損失，反倒是鼓勵她「在模特兒之路上較有自信」，范姜更拿2人合照宣稱彼此已是情侶關係，且每次拍照都付她幾千元酬勞。

小雪怒控，范姜猥褻後仍不斷拿契約稱沒完成工作，須找人補模特兒的缺，違約金「有可能會更高」、對她很不利，更說她「可能遭廠商找黑道討債、透過法院強制帳戶扣款，一生再也無法使用信用卡及提款卡」。

法官勘驗2人對話紀錄，發現小雪曾問「去旅館拍攝只是為了工作拍攝吧」、「你應該不會對我做什麼吧~~我有男友我不想對不起他」，勘認小雪已明確告知係因工作與范姜到旅館，不打算有工作以外的互動，考量范姜因另件性侵案，仍在緩刑期間，屬於累犯，依強制猥褻罪處1年有期徒刑，3個偽造文書罪合併判刑9月，得易科罰金；小雪另提民事求償，台北地院判賠50萬2340元。

刑事部分，范姜不服提上訴，高院認為判決用法無違誤，駁回上訴。全案仍可再上訴。

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