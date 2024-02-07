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幫老婆手機送修「發現極樂新世界」　滿滿情慾肉照！一票乾爹斗內

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前幫老婆將手機送修，意外發現她竟有另一個祕密的臉書帳號，裡面除了PO出一堆火辣照片，更有大票乾爹爭相斗內，讓他超衝擊，也在猶豫是否該跟對方攤牌。

網友在「匿名公社」提到，幫老婆拿手機送修，才發現她有兩個臉書帳號，「在我不知道的帳號裡，放了很多她在房間和廁所拍的照片，三點似遮非遮，身材跟臉都修得很誇張，私訊也是滿到爆的那種。」

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後來，原PO好奇點進私訊一看，發現很多男人會給她錢，「這些她都瞞著我，世界上應該沒有男人能忍受這些，我忍了快5天，很猶豫要不要跟她攤牌。」

顯圖 ▲▼乳房,胸部,罩杯。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，他也透露，和老婆已結婚6年，目前沒有小孩，至於金錢部分，家用都是由他負擔，老婆賺的則是她自己花用。

對此，網友們紛紛回應，「開始AA，讓她受不了提離婚」、「如果修很大，應該也不敢出去嚇人。當網紅賺錢，還好吧，你晚上應該更有幹勁才對呀」、「既然修圖修得很誇張，那就等同是她放個虛擬人物在經營賺錢而已。說不定怕你賺不夠，她體貼你去加減賺家用呢」、「老婆帳號給我」、「這什麼狀況，道德在哪裡，羞恥心在哪裡，臉書ID在哪裡」、「求帳號」。

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