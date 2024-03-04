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爆管碧玲傳訊「海巡原住民比例高」　高金素梅怒：竟想「交換」？

▲高金素梅、管碧玲對話曝光。（圖／洪孟楷提供）

▲高金素梅、管碧玲對話曝光。（圖／洪孟楷提供）

記者鄭佩玟／台北報導

陸船翻覆事件真相未明，立法院內政委員會今（4）日邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等進行專案報告。不過，專題報告名稱「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，卻引發海委會主委管碧玲不滿，與在野互攻。高金素梅上午發出新聞稿，對話顯示管碧玲傳簡訊，改名字「尚祈諒察」，而高金素梅表示接受，但隨後管卻傳「原住民所佔比例不低，特別要求注意升遷上的拔擢！」讓高金素梅不解，「管碧玲主委到底想幹嘛？」

立法院內政委員會日前發出的議程通知，4日針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告。但是管碧玲認為「撞船」違背事實，將專報標題改為「取締事故」，認為此名稱隱含對協商過程中，陸方主張所有權的協商狀態，做一個名詞上善意，但引發國民黨不滿。

國民黨今早甲級動員、召開黨團大會，對可能攻防沙盤推演。民進黨同樣也「甲動」備戰。洪孟楷今近7時許發文透露，「破曉出擊！6：07分內政委員會甲動，全體委員到齊，今天一定發揮最強戰力！這就是新會期新戰力！」

高金素梅也發出新聞稿，指出食安專報的名稱是協商結果，只要進入協商，可以有各種共識結果。但管碧玲不循正常協商溝通，用媒體放話，這是什麼態度？「我至今未接到管主委的電話」，直到昨天下午2時42分，管終於傳了一則簡訊說「失禮…尚祈諒察」，高金素梅立即回覆簡訊「接受 『尚祈諒察』」。

不過，昨日下午3時43分，管碧玲又傳了一則簡訊給高金素梅，表示，「海巡有很多原住民同仁…我特別要求注意在升遷上的拔擢」，高金素梅沒有回覆，直言自己覺得受到侮辱，管主委難道是想用海巡原住民同仁的升遷「交换」同意她擅改專案報告名稱？

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