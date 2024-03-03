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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

引法庭經驗嘆「曾遇被告氣焰囂張」　吳宗憲勸管碧玲別避重就輕

▲▼國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會明（4日）將邀請海委會主委管碧玲等官員，針對「金門撞船案」進行專案報告，並備質詢；管不接受排定名稱，將報告自行修改為「取締大陸籍快艇事故案」，引發藍白立委批評。曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲今表示，也曾遇過被告氣焰囂張，對起訴罪名有意見，但最後法官仍依事實判處有罪，管碧玲現在要做的不是在名詞上避重就輕，而是盡責說明，避免發生政治危機，影響國家安全。

吳宗憲指出，最近發生的事情，讓他想起很多年前還是個菜鳥檢察官時，曾經接辦過一個業務侵占罪（修法後已無此罪名）的案子，當時被告一進入偵查庭就破口大罵，嫌東嫌西，嫌冷氣不夠冷、開庭等太久、告訴人為何站的離自己比較近、檢察官講話沒帶敬語還敢用手指自己等等，讓他印象最深刻的是就是被告要求他更改傳票上案由，這位被告認為自己沒錯，為何傳票上案由是「業務侵占」、身份別是「被告」，還吼說若不改，下次收到傳票也不會到庭。

吳宗憲表示，自己好說歹說，對方仍然大聲指責，當然他也不甩被告，直接跟被告說傳喚不到，會依法拘提、通緝，之後仍以業務侵占罪嫌起訴，經法院判決有罪確定。

吳宗憲直言，其爭執傳票上的案由一點意義也沒有，因為傳票上記載的只是告訴人描述的事實，經過檢方調查後也不一定會採信，被告與其鬧場，不如好好把案情說清楚。

吳宗憲說，立法院專案報告的名稱是引用自海巡署於今年2月22日「0214金門海巡隊cp1051艇與大陸漁船碰撞案記者會」的名稱。金門地檢署主任檢察官也曾稱雙方不慎發生碰撞，大陸快艇當場翻覆。海巡署發新聞稿提到船身多次接觸。

吳宗憲表示，立法院的專案報告「撞船」一詞，毫無瑕疵可言。我國海商法中船舶船身發生接觸事故，也是使用「船舶碰撞」這個法律名詞。所以，管碧玲該做的是盡責好好來說明，而不是在一個正確的名詞上面避重就輕，欺騙國人。他還說，管碧玲是政壇老前輩，應該深知一個單純的碰撞事故可能會造成政治危機，甚至導致雙方武力相向，請管要謹言慎行，務必心繫人民利益與國家安全。
 

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