快訊／傳訊談「原住民拔擢」挨轟　管碧玲認「失禮」又指邏輯錯誤

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會今（4日）邀請海委會主委管碧玲進行「金門撞船案」專題報告，但朝野會前為專報名稱爭議不休，無黨籍召委高金素梅更爆料管傳訊，談及「原住民同仁升遷」，是否為「交換」？對此，管碧玲受訪說，自己有失禮的地方，但她不能讓海巡同仁失去立場，且高金已接受「尚祈諒察」，何來「交換」？這是邏輯的錯誤。

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

高金素梅今天上午貼出3張與管碧玲的簡訊截圖，圖片顯示，高金素梅向管碧玲表示接受 「尚祈諒察」的說法，但管碧玲又傳訊息指，「海巡有很多原住民同仁⋯⋯我特別要求注意在升遷上的拔擢」，引發高金質疑，難道是想用海巡原住民同仁的升遷「交換」同意她擅改專報名稱？

對此，管碧玲今天會前受訪證實有傳簡訊給高金素梅一事，她說，自己有失禮的地方，但她不能讓海巡同仁失去立場，因此對外做了說明「尚祈諒察」，高金委員也接受「尚祈諒察」。

至於後續管碧玲又傳了簡訊，談到「有注意原住民同仁升遷上的拔擢」等語，遭高金素梅質疑難道是為了「交換」嗎？管碧玲說，這是邏輯不通，因為已經接受「尚祈諒察」了，何來「交換」呢？呼籲不要誤解，這是非常重要的事情。

媒體追問，那為什麼管碧玲要提到「拔擢」這件事情？管碧玲說，這件事情是邏輯的錯誤，因為已經接受「尚祈諒察」，不可能再需要「交換」，這是海巡內部非常需要重視的問題（指原住民同仁升遷），「我相信高金委員會支持」。

不過，高金素梅會前接受媒體聯訪時批評，「我覺得行政官員應該循著行政程序，來做最好的溝通跟協商，應該適用這種方式來進行」，希望今天議程非常順利，全國人民想要知道真相，誠實為上策，這是最重要的一件事情。