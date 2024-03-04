　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／傳訊談「原住民拔擢」挨轟　管碧玲認「失禮」又指邏輯錯誤

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會今（4日）邀請海委會主委管碧玲進行「金門撞船案」專題報告，但朝野會前為專報名稱爭議不休，無黨籍召委高金素梅更爆料管傳訊，談及「原住民同仁升遷」，是否為「交換」？對此，管碧玲受訪說，自己有失禮的地方，但她不能讓海巡同仁失去立場，且高金已接受「尚祈諒察」，何來「交換」？這是邏輯的錯誤。

▲▼內政委員會 管碧玲 搶程序發言登記 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

高金素梅今天上午貼出3張與管碧玲的簡訊截圖，圖片顯示，高金素梅向管碧玲表示接受 「尚祈諒察」的說法，但管碧玲又傳訊息指，「海巡有很多原住民同仁⋯⋯我特別要求注意在升遷上的拔擢」，引發高金質疑，難道是想用海巡原住民同仁的升遷「交換」同意她擅改專報名稱？

對此，管碧玲今天會前受訪證實有傳簡訊給高金素梅一事，她說，自己有失禮的地方，但她不能讓海巡同仁失去立場，因此對外做了說明「尚祈諒察」，高金委員也接受「尚祈諒察」。

至於後續管碧玲又傳了簡訊，談到「有注意原住民同仁升遷上的拔擢」等語，遭高金素梅質疑難道是為了「交換」嗎？管碧玲說，這是邏輯不通，因為已經接受「尚祈諒察」了，何來「交換」呢？呼籲不要誤解，這是非常重要的事情。

媒體追問，那為什麼管碧玲要提到「拔擢」這件事情？管碧玲說，這件事情是邏輯的錯誤，因為已經接受「尚祈諒察」，不可能再需要「交換」，這是海巡內部非常需要重視的問題（指原住民同仁升遷），「我相信高金委員會支持」。

不過，高金素梅會前接受媒體聯訪時批評，「我覺得行政官員應該循著行政程序，來做最好的溝通跟協商，應該適用這種方式來進行」，希望今天議程非常順利，全國人民想要知道真相，誠實為上策，這是最重要的一件事情。

ET快訊
巡路員月薪曝　父憶孝兒悲嘆：常請家人吃飯
桃機47%班機延誤！拚提早16小時完工「明恢復雙跑道」
快訊／高雄校園墜樓！　學生送醫不治
新制勞退分紅來了　半數勞工領逾2萬、319萬戶拿超過5萬
快訊／小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內
北海道連2起雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋
巡路員兒遭撞死　73歲父拭淚：我不是一個堅強的爸爸
她能好過就來吧！巡路員父接受道歉　曝約管理室見面原因
中和男死在派出所！　監視器揭真相
才叫爸媽688入場！台積電刷新天價　全家嗨爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

藍綠執政都曾改專報名　瑕疵⭢違常、核四廠地雷⭢安全議題

被綠點名放水大巨蛋　蔣萬安「難免有缺失」：嚴格要求遠雄即刻改善

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

海巡拿不出執法影像　管碧玲：當天船上只有一台V8

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

藍籲道歉沒低頭！管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

美國密西根州長抵台談高科技產學合作　蔡英文、賴清德將親接見

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

快訊／管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」　范雲：應尊重身體界線

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

藍綠執政都曾改專報名　瑕疵⭢違常、核四廠地雷⭢安全議題

被綠點名放水大巨蛋　蔣萬安「難免有缺失」：嚴格要求遠雄即刻改善

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

海巡拿不出執法影像　管碧玲：當天船上只有一台V8

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

藍籲道歉沒低頭！管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

美國密西根州長抵台談高科技產學合作　蔡英文、賴清德將親接見

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

快訊／管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」　范雲：應尊重身體界線

蔡亘晏享受「Me Time」　老公黃健瑋半夜出門也ok：要為自己負責

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

前一秒還在機艙內歡笑　二寶媽「機上突然發病」緊急迫降後身亡

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

鄭州「最薄紙片樓」超狂照片驚呆！官方闢謠：是「L型」很安全

杜汶澤「來台後不務正業」時隔6年接戲！　首部台劇演反派

大口咬下秒爆漿！　速食店最新「卡士達甜甜包」罪惡開吃了

47%班機延誤！桃機總座：超乎預期　力拚提早完工「明恢復雙跑道」

NBA首見尷尬紀錄！　哈登單場猛傳10助攻卻10投0中

韓女星淚崩爆犯罪真相曝光　槓上AOMG「蓋假印章」：我沒放鳥廠商

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

傳訊「原住民拔擢」　管碧玲指邏輯錯誤

爆管碧玲傳訊「海巡原住民比例高」　高金素梅怒：竟想「交換」？

韓國瑜商界春酒誤喝「熱茶混威士忌」　葉元之：很詭異

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

交通部討論記點新制！路權團體不排除再上街

指陸霸凌台灣　綠：藍屁都不敢放一聲

管碧玲明專報　綠盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

她曝：管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」

管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

陳其邁接連邀國際巨星、黃色小鴨　年輕人有感！滿意度達88%

立院委員會首周交鋒　藍廣開戰場、綠7日要唐鳳來報告

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

更多熱門

相關新聞

拿不出執法影像　管碧玲：當天船上只有一台V8

拿不出執法影像　管碧玲：當天船上只有一台V8

一艘中國快艇於2月14日闖入金門海域後遭台灣海巡署追緝，導致漁船翻覆、兩人死亡，爭議至今未解。針對立委質疑海巡拿不出執法影像，海委會主委管碧玲今（4）在立法院內政委員會答詢時表示，當天這艘船的配備就只有一台V8（攝影機），並說明，登檢是一個持續調整的過程，「當天秘錄器是夠的，（海巡）整體秘錄器我們會補充」。

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

她曝：管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」

她曝：管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」

關鍵字：

立法院管碧玲高金素梅國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

「膽管癌」早期症狀不明顯　醫示警9大徵兆

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

泰頂流女星參戰《浪姐5》！被封「泰國第一神顏」

即／台南油罐車碰撞機車　騎士當場死亡

快訊／台積電刷新天價！漲24元至714　指數漲272點創19208新高

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面