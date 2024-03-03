立院開議「明天才是大爆發」　前藍委：不要力求表現而走鐘

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院開議「明天才是大爆發」　陳學聖：不要力求表現而走鐘

▲▼立法院內政、交通委員會召委選舉相關委員投票情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院內政委員會召委選舉投票情形。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院各委員會4日開會，藍綠白磨刀霍霍。前立委陳學聖說，立院開議已一段時間，但都只是火苗、前菜，等到明天第一次委員會議才是大爆發，希望不要為了力求表現，搏版面，搶聲量，而脫序失常，甚而走鐘。

陳學聖說，8個委員會同時召開，113位委員全部上陣，大多數又都是第一次質詢，第一次處女秀，怕被點評、看輕，一定卯足全力，力求一鳴驚人，更何況其中還有一些「戲精」。

陳學聖指出，相對的，這也是總統直選、政黨輪替以來，同一政黨第一次進入第三任延任，行政院各部會首長心情大有不同，不只是如過往看守內閣，僅能磨時間，現是政權延續，想留任的，一定要抓緊這三個月，在520之前，力求表現，讓賴清德留下深刻印象，所以回擊在野黨質詢的火力必然會更強。若再有如閣揆陳建仁等去意已堅者，乾脆就豁了出去，直接與在野黨槓上，最近已嗅到這類火藥味愈來愈濃。

陳學聖表示，明天第一仗，政、院雙方壓力都很大，希望彼此都不要為了力求表現，搏版面，搶聲量，而脫序失常，甚而走鐘。立院四年，就像唸一回大學，路要踏實、專業，就能走得更遠。

立法院共有8個常設委員會，包括內政、外交及國防、經濟、財政、交通、教育及文化、社會福利及衛生環境、司法及法制，每個委員會委員人數至少為13席，最高不得超過15席，各黨團在各委員會席次，依政黨比例分配，而每位委員限參加一個委員會。

國民黨團首周鎖定金門快艇案、食安、赴陸旅遊團停招、開放印度移工、電價調漲、健保藥價調整等多個戰場；而民進黨團則在7日數位發展部長唐鳳列席報告業務概況。

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