甲動迎戰！管碧玲明專報　綠委盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

▲民進黨立委張宏陸。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸執法爭端未解，立法院內政委員會明（4）將邀請海委會主委管碧玲進行專題報告，但行政部門與立法部門對專報名稱有歧見，國民黨立委也批評管藐視國會。對此，長期深耕內政委員會的民進黨立委張宏陸受訪說，過去前總統馬英九執政時，立院也曾改過專報名稱，希望理性探討議題，勿使該議題淪為純粹政治操作。

無黨籍召委高金素梅日前排定「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專報議程，但管碧玲認為專報名稱違背事實，主張應改為「113年2月14日取締大陸籍快艇事故案」專報，而陸委會送交立院的書面報告則將主題命名為「立法院第11屆第1會期內政委員會第2次全體委員會議專題報告」。

對此，張宏陸表示，其實以前立法院也不是沒有改過專報名稱，例如馬英九執政時期也有改過，面對這個議題，應該本於2300萬台灣人民的福祉嚴肅討論，勿使該議題淪為純粹政治操作，否則將使國際看笑話，呼籲在野陣營理性探討，討論給全國人民看。

至於若國民黨立委因此杯葛議事，張宏陸說，若是無理杯葛，反而是國民黨立委們自己不讓官員報告，這樣全國人民都會看到，國民黨立委不願討論該議題。而民進黨是否會杯葛？張說，「我們幹嘛杯葛？」官員來就是讓他們上台報告，就事論事進行質詢，把議題討論清楚。

民進黨立委許智傑也說，對於國民黨團明天將主攻金廈海域議題，加上兩岸緊張之際，該黨副主席夏立言還赴陸與國台辦主任宋濤會面，「國民黨多次訪中的時間點都相當不恰當，不但無法解決兩岸爭議，甚至有刻意塑造國共一家親的形象，這可能會誤導國際社會的觀感，本席無法認同這樣的作法」。