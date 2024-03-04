兒衝八堵派出所撞死2人　母：能請的錢都會賠

▲貨車撞擊基隆市警第三分局八堵分駐所。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

34歲簡姓男子日前開車衝撞派出所，當晚連續撞死巡路員劉冠群、警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃。後續賠償事宜，簡母表示兒子犯錯已死亡，「能請的錢」都會拿來賠償被害者家屬，也希望當面道歉。

家住新北市的簡姓男子2月29日駕駛偷來的小貨車衝入八堵分駐所，造成員警蘇昱鴻送醫後不治、廖姓女警受傷，途中還撞死巡路員劉冠群。基隆市長謝國樑到醫院探視，對員警傷亡表示遺憾不捨，並指示警察局長翁群能務必全力協助家屬後續撫卹事宜。謝國樑也在翁群能陪同下前往蘇昱鴻的靈堂弔唁。

▲劉姓巡路員遭到簡姓男子撞死，父親願意接受道歉。（資料照／記者郭世賢翻攝）

簡男鑄下大錯後死亡，留下簡母承受所有壓力，情急之下求助里長趙瑞昌，並報案請警方協尋兒子買來的二手車，希望幫忙報廢。

《聯合報》報導，簡母透過里長表示，家中生活不好過，兒子生前有勞保，似乎還有人壽險，若能請到錢，會全額賠償被害人。

巡路員劉冠群父親雖然白髮人送黑髮人，但如今也只能堅強面對，得知簡母家中生活艱苦，也相當體諒對方，認為簡母不必特地前來道歉，但若能讓她好過一點，願意約在自家社區管理室見面接受道歉。賠償金部分若簡母提出，劉父和妻子商量後願意接受。