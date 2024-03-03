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新北農漁會榮獲13座農金獎　侯友宜盼攜手打造農業健康市

▲新北表揚績優農漁會、農漁民。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農漁會表現亮眼，囊括「農金獎」13獎項。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2月29日舉辦「2023年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，由市長侯友宜親自頒贈獎座。侯友宜表示，新北市雖不是農業大縣，但農漁特產品質優良，去年囊括「農金獎」13座獎項，表現十分優異，讓他深感驕傲，也向在場農漁會及農漁友表達感謝。

侯友宜說，感謝辛苦的農漁民長期努力打拚，讓新北市的農漁業發光發熱，市府會與農漁會、農漁友攜手合作持續推動農漁民健檢、農民健康保險、新北青農力等農業政策，打造新北市成為「農業健康市」。

▲新北表揚績優農漁會、農漁民。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜頒獎表揚績優農漁會。

新北市農會理事長林讚枝表示，感謝市府團隊輔導農會各項業務成長精進，且不遺餘力推廣各項農特產品。萬里區漁會理事長林榮欽表示，市府協助完善漁港基礎建設、行銷漁港觀光遊程，並大力行銷萬里蟹、貢寮鮑等品牌，讓北海岸漁產業能夠穩定發展。

農業局表示，2023年度新北市農漁會表現亮眼，不僅有7家農漁會躋身全國農漁會盈餘排名前10名，更於農業金融體系最高榮譽「農金獎」囊括13獎項，為全臺最多；其中汐止區農會榮獲第17屆農金獎「農業金庫策略合作獎」及「數位金融推廣獎」雙特優，為全臺第一家推廣行動支付的農會，透過與市場自治會合作，將台灣PAY支付拓展至在地約900個商家。

▲新北表揚績優農漁會、農漁民。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市府與農漁友攜手合作，打造「農業健康市」。

淡水區、汐止區及五股區農會成立綠色照顧站，提供長者關懷、送餐及食農教育等服務，榮獲「第三屆十大綠色照顧優良典範－綠色關懷服務獎」；深坑區農會志工團隊針對長者進行個別照護並提供多元課程，榮獲「2023年度社區金點獎-金點之星」，皆為農業推廣做出傑出貢獻。

在績優農漁民部分，新北市也榮獲多項殊榮，其中蔡志鴻先生致力推行友善釣魚理念，推廣一支釣方式取代網具，對於漁業保育及永續生態貢獻良多，獲選為「2023年度全國模範漁民」。

▲新北表揚績優農漁會、農漁民。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府舉辦「2023年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」。

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