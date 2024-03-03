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重機網美控7男性侵「印度警要求刪文」！　躺病床吐心聲：以為會死

▲▼ 西班牙重機網美南達（Nanda）控訴在印度遭7男性侵。（圖／翻攝自IG）

▲ 南達和老公搭帳蓬過夜，遭7名男子性侵。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙重機網美南達（Nanda）控訴在印度遭到7名男子輪流性侵，原來她和相差36歲的老公5年前開始騎車環遊世界，未料在印度被迫中斷，事後親自拍影片道出恐怖遭遇，直言「當時以為會死」，卻被當地警方以干擾調查為由要求刪文。

▲▼ 西班牙重機網美南達（Nanda）控訴在印度遭7男性侵。（圖／翻攝自IG）

▲ 兩人PO影片道出恐怖經歷，被警方要求刪文。（圖／翻攝自IG）

根據NDTV，28歲的南達和64歲的老公5年前開始騎重機環遊世界的計畫，目前已經騎了17萬公里，足跡遍布63個國家，旅程卻在印度賈坎德邦的杜姆卡（Dumka）被迫中止，因為他們就地搭帳篷過夜，南達卻遭7名男子輪流性侵。

南達IG擁有逾28萬粉絲，老公也有16萬人追蹤，事發後拍攝影片上傳限時動態，可見兩人臉上滿是瘀青，後來卻雙雙刪文，因為賈坎德邦警方要求他們不要干擾調查。

▲▼ 西班牙重機網美南達（Nanda）控訴在印度遭7男性侵。（圖／翻攝自IG）

▲ 南達臉上滿是瘀傷。（圖／翻攝自IG）

南達刪除影片後發出一則黑底白字的限時動態說明，「警察要我把貼文刪掉，以免影響調查。我之後會再分享」，後續又上傳一段她躺在病床上的影片，顯示她臉部腫脹、充滿瘀傷，「但這不是最痛的地方。我還以為我們會死，感謝老天我們還活著。」

這對夫妻目前在當地醫院接受治療，雖然兩人已經沒有生命危險，但醫師仍在觀察他們是否受到創傷。

這起事件令賈坎德邦政府飽受外界批評，婦女團體質疑警方未能及時逮捕所有嫌犯，仍有4人逍遙法外；反對黨更要求開除杜姆卡警察總監，並成立調查委員會。

►重機網美遊印度「遭7男輪流性侵」　老公全身傷！淚曝遭遇掀公憤

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