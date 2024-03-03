陸抗議無效！印度媒體稱吳釗燮「台灣外交部長」　遭抨擊未下架

▲外交部長吳釗燮上月底接受印度媒體「News X」專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

印度電視新聞頻道「news X」近日專訪外交部長吳釗燮，並以「台灣外交部長（Taiwan’s Foreign Minister）」相稱，引發中國駐印度使館不滿，強烈抨擊該頻道「台獨」，違背一中原則，然而截至今（3）上午截稿前，該頻道並未下架這則報導。對此，民進黨立委王定宇說，中國的霸凌是自由民主國家團結的推力，此事也凸顯中國的自卑和脆弱。

王定宇今天表示，印度是全球最大的民主國家，也是與中國並列唯二人口破10億的國家，觀察現在全球經濟發展的趨勢，印度也逐漸取代中國「世界工廠」的角色，不論是在科技、經濟、工業合作，乃至安全議題，台灣與印度合作的機會越來越多，彼此關係越來越好。

王定宇指出，沒想到中國在自己的國家箝制新聞自由，管人家媒體管到印度來，中國大使館拚命抨擊印度，要求這家新聞媒體下架吳釗燮的訪問，這顯示「霸凌周邊鄰國習慣」的中國，自以為是「上國」，對世界各國頤指氣使，這種霸道的態度，也是促成民主國家逐漸聯合起來、嚇阻中國擴張主義的原因之一。

王定宇亦指，中國霸道、霸凌是自由民主國家團結的推力，另外這件事也顯示著，中國極度自卑、脆弱，一家新聞媒體訪問台灣的外交部長，中國幾乎傾外交之力，不顧禮節和尊重，逼迫印度政府要讓媒體下架。

王定宇說，之前泰國媒體訪問吳釗燮時，中國已經鬧過一次笑話了，縱使該媒體下架，卻引發更多人想要點閱、看網路流傳的影響，這樣做不僅佔不了便宜、顏面盡失，反而製造反效果。

吳釗燮2月29日接受印度電視新聞頻道「News X」專訪，說明印太情勢及台印關係，強調台灣將致力拓展台印雙邊合作，並談及當前全球局勢凸顯民主與威權體制間的對立，中國不斷透過軍事壓力、經濟脅迫、混合戰及灰色地帶戰略威脅台灣，強調獨裁國家有彼此靠攏合流的趨勢，民主國家沒有退路，唯有持續加強合作，共同遏止威權國家聯手擴張。

對於這段專訪內容，中國駐印度大使館官網1日發表聲明，指世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，無論「台獨」勢力如何歪曲事實、鼓吹「台獨」，都無法改變歷史和法理事實；所有與中國建交的國家都應堅定履行堅持一個中國原則的承諾，這也是印度政府的官方立場。