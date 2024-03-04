健身辣妹控遭業務「撿屍性侵」！起床沒穿褲子　檢一看監視器懂了

▲熱愛運動的小花指控健身房業務性侵。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名女子小花（化名）指控，某次聚會喝醉後遭到健身房業務性侵，過程中對方還拿按摩棒助興，直到早上發現自己一絲不掛，才驚覺對方伸出狼爪，氣得報警提告。檢方看完所有證據後，則予以林姓業務員不起訴處分。

根據調查，小花平時熱愛運動，2023年某天與林姓業務、其他健友相約，一起到某火鍋店聚餐，由於過程中不勝酒力，她喝得斷片，後面發生了什麼事情，幾乎都沒有印象。

豈料隔天起床後，小花發現下半身衣物消失，且人就在林姓業務家中，回想一下才勉強拼湊出記憶片段，竟是遭到林姓業務撿屍性侵，對方甚至還拿出按摩棒性侵她。

▼小花起床以後，勉強回憶發生什麼事，才記起遭到林姓業務性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



對此，林姓業務則喊冤，當時聚會結束，是小花堅持要跟他一起回家，經過再三確認後，才會同意對方的請求，回家後也理所當然發生關係，小花甚至還要求他戴套、強調只是一夜情。

至於使用按摩棒性侵，林男則表示，只是拿按摩棒在小花的私密處周邊來回按摩，並沒有直接侵入，且小花睡醒以後，他還陪著對方搭車離開。

檢方後來查閱相關證據，看了林男住處的監視器，發現小花確實意識清楚、可以自行走動，且2人隔天有說有笑，完全看不出有強迫的情況發生，若小花真的醉酒而意識不清，也不該將性侵過程記得如此清晰，最後予以林姓業務不起訴處分。