尪公「雨衣套頭」擋豪雨低溫　近百陣頭齊聚繞境求平安

▲近百陣頭齊聚，尪公「雨衣套頭」擋豪雨低溫繞境求平安。（圖／木柵集應廟提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市木柵集應廟2日不畏嚴寒與強降雨，舉行130周年廟慶並與上千人一同繞境木柵市區，藉由神明出巡替木柵地區賜福，保佑在地居民一切平安。特別的是，過程中也有諸多包含奈及利亞、菲律賓、南非、印尼等外籍生與外國人共同參與，顯示出傳統文化的美是不分國籍與國界。

全台北市共有超過三十間廟宇，近百陣頭共同參與遶境活動，隊伍綿延超過500公尺，周邊居民自發性準備食物與祭品，沿途供陣頭與神明享用。有趣的是，因整日不間斷的大雨，各陣頭準備的七爺八爺等偶像紛紛戴上塑膠袋充當雨衣，但仍然把臉部露出來，形成奇異對比，也吸引路人駐足拍照，是繞境過程中的插曲。

此次活動不只是在地人參與，政大亞太研究英語碩士學程的國際學者與各國學生也一同參與，包含奈及利亞、菲律賓、南非、印尼等國，一起扶轎參與我國傳統宗教文化，國際生們一路推著神轎、協助發放結緣品，沿途隨行至各庄頭進行遶境巡安。

木柵集應廟張敏男主委表示，這次活動是本廟130周年活動，先人來台開墾時期，保儀尊王(尪公)就在保佑大家，感謝這次近兩千人參與繞境，讓這場宗教盛事更壯大，我們接著會將本次撞轎儀式跟年底的巡茶園向台北市申請無形文化資產的登錄，讓更多人看見在地傳統文化。

活動在2日晚間10點左右到最高潮，由木柵、景美集應廟進行傳統的撞轎儀式。此一儀式係由轎班人員扛著神轎、相互的三進三退，當轎子與保儀尊王轎「碰撞」，代表神明之間的感謝照顧，互相道別，舞動迅猛有力又精巧靈活，同時在傳承過程中仍保留了諸多傳統知識和技藝，也在今年申請台北市無形文化資產的登錄。