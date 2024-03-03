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明熱如夏！周四再掉10度　彭啟明：這就是春天啊

▲▼天氣 高溫 炎熱 春天 變天 冷高壓 冬衣不能收。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今強烈大陸冷氣團減弱，明、後兩天氣溫回升。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／台北報導

今（3日）強烈大陸冷氣團減弱，白天各地的高溫就會逐漸上升，北部高溫約可以上升至18至21度、中部21至24度、南部22至27度，東部19至23度。不過周三以後北部、東北部天氣又要轉冷。天氣型態如同「冬轉初夏，再轉冬！」，氣象達人彭啟明就在其臉書說：「這就是春天啊」！

氣象署預報，今白天起隨強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，天氣轉為穩定，並持續到周二。基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，北部山區及花東有零星短暫雨，中部山區短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴；明、後兩天天氣更穩定，各地大多為多雲到晴，僅花東有零星短暫陣雨。

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周三（6日）開始鋒面伴隨冷空氣南下天氣開始轉變，冷空氣強度為強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團，周四開始影響台灣，北台灣氣溫明顯下降轉冷，其他地區也轉冷，加上華南雲雨區東移帶來水汽，北部及東半部有短暫陣雨，中南部則有零星短暫陣雨。

氣象署指出，預估這波冷空氣最強時間為周四（7日）一整天到周五清晨，北部最低溫約11至12度，沿海空曠地區下探10度，中部約14至15度，南部約17至18度；但水汽相對偏少，高山降雪機率比前波還低。

最近氣溫變化劇烈，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，近期天氣冬轉初夏再轉冬，「這就是春天」。

天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，預期今天白天各地高溫逐漸上升，北部高溫約可以上升至18至21度、中部21至24度、南部22至27度，東部19至23度。

此外，隨著華南雲系水氣東移，台灣附近水氣有減少趨勢，且今天冷氣團減弱，環境風向將由東北轉成偏東風環境，天氣將轉好。方俊元指出，北部、中部大致是多雲為主天氣，隨時間雲量會逐漸減少，南部則是晴時多雲穩定的天氣，東部則是轉為迎風面地區，雲量持續偏多，並偶有迎風面短暫雨機會。

（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲周一、二各地氣溫回升，彷若夏天。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，根據今晨最新美國NCEP數值模式模擬結果，周一、周二由於環境轉為南風到西南風，全台氣溫更加顯著回升，水氣偏少，各地多為多雲到晴的穩定天氣，彷若夏天；中南部局部地區高溫甚至有機會衝到33度或以上，尤其在近山區或河谷地區還可能更高個1至2度。

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