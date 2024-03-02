快訊／玉山降下冰珠「落地傳清脆聲」！氣象署：今白天有機會下雪

▲玉山氣象站在今天早上降下冰珠。（圖／氣象署）

記者許敏溶／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，加上華南雲雨區帶來水汽，各地冷颼颼。玉山氣象站表示，今（2日）氣象站最低溫為零下2度，今天早上8時15分到35分時，降下冰珠，在地上還發出清脆聲音，但沒有下雪。氣象署則表示，若水汽跟氣溫配合，今天白天玉山氣象站仍有機會下雪。

受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地冷颼颼，根據中央氣象署資料，平地測站最低溫為桃園茶改場8.5度，署屬氣象站最低溫為淡水9.6度，其次為桃園新屋10度。

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氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，今天全台天氣偏濕冷，北部、東北部及中部山區容易有降雨，其中基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫雨；若水汽與低溫配合，今天白天玉山等中部以北3000至3500公尺以上高山有機會降雪。

此外，氣象署指出，今天各地氣溫偏低，白天北台灣高溫僅12至14度，整天寒冷，中部、花蓮約16至18度，南部及台東約20至22度，而今晚到明晨受強烈冷氣團影響，北部、東北部與金馬地區仍有機會出現10度以下低溫，請民眾注意氣象局發布低溫特報。

預計今晚起水汽減少，氣象署表示，各地降雨趨緩，高山降雪低率也降低。明天白天強烈大陸冷氣團減弱，白天起氣溫回升；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，中部以北山區及東部、東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。