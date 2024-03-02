明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

▲明天到下周二回暖，下周三起再度轉為濕冷。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

下周還有強烈冷氣團來襲！根據中央氣象署最新預報，下周三（6日）將有鋒面通過及冷空氣南下，原先冷空氣強度為大陸冷氣團，最新預報強度上修可能達強烈大陸冷氣團。氣象署表示，預估最冷時間為下周四（7日）一整天到下周五（8日）清晨，北部最低溫約11至12度，沿海空曠地區下探10度，但高山降雪機率比今天這波低。

受到強烈大陸冷氣團與華南雲與區影響，今天各地偏濕冷，玉山還下起冰珠，累積厚度達2公分。氣象署表示，晚上水汽減少，但目前已針對台中以北等11縣市發布低溫特報，今晚到明晨將有機會出現10度以下低溫，請民眾注意保暖。

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氣象署預報員劉宇其表示，根據17時最新預報，明天白天起隨強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，天氣轉為穩定，並持續到下周二（5日）。明天基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，北部山區及花東有零星短暫雨，中部山區短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴；下周一、二天氣更穩定，各地大多為多雲到晴，僅花東有零星短暫陣雨。

下周三（6日）天氣開始轉變，劉宇其指出，將有鋒面伴隨冷空氣南下，最新預報冷空氣強度為強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團，下周四（7日）受冷空氣影響，北台灣氣溫明顯下降轉冷，其他地區也轉冷，加上華南雲雨區東移帶來水汽，北部及東半部有短暫陣雨，中南部則有零星短暫陣雨。

劉宇其表示，預估這波冷空氣最強時間為下周四（7日）一整天到下周五（8日）清晨，北部最低溫約11至12度，沿海空曠地區下探10度，中部約14至15度，南部約17至18度；但水汽相對偏少，故高山降雪機率比今天這波還低。

▲根據氣象署最新資料，未來一周天氣三階段變化。（圖／氣象署提供）

下周五水汽減少，但劉宇其指出，受到強冷空氣影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。預計下周六（9日）冷空氣減弱，氣溫開始回升，各地早晚有涼意；基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。但隔天（10日）又有新一波冷空氣報到，目前預報強度為東北季風，但實際強度還要再觀察。

劉宇其提醒，未來一周氣溫有三階段變化，明天先回暖，比較明顯回溫則在下周一、二，其中下周二各地高溫普遍來到30度，但下周三白天因為鋒面與冷空氣南下影響，預估北部在下周三低溫降到15度左右，下周四氣溫更低，請民眾注意天氣與溫度變化。