入夜再下探10度　11縣市續發低溫特報

▲低溫特報。（圖／氣象署）

生活中心／綜合報導

氣象署下午16:17持續針對11縣市發布低溫特報，今(2)日至明(3日)清晨強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣有局部持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。

低溫特報

影響時間：02日下午至03日上午

橙色燈號(非常寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣

黃色燈號(寒冷)：台中市

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▲今晚到明天清晨仍有10度以下低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣寒冷，北部、東北部及中部山區容易降雨，其中基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨，預估今晚起降雨將較緩和，今日中部以北3000至3500公尺以上的高山可能有結冰、霧淞等現象，亦不排除有降雪的機率。

氣溫方面，北部及東北部低溫僅10至12度，中部及東部約12、13度，南部及東南部約14至16度，尤其彰化以北、南投、宜蘭及金門、馬祖有局部10度以下低溫；預測白天北部及東北部高溫僅12至14度，整天寒冷，中部、花蓮約16至18度，南部及東南部約20、21度。