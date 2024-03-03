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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指宋濤霸凌台灣海域管轄權　洪申翰：國民黨「屁都不敢放一聲」

▲▼民進黨團輿情回應記者會 中共假訊息 夏立言赴中等相關 沈伯洋 洪申翰 吳思瑤 莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對金門快艇案，中共中央台辦主任宋濤日前稱民進黨政府「草菅人命」，國民黨副主席夏立言則說會監督民進黨政府妥善處理。對此，民進黨立委洪申翰今（3）批評，「房間裡的大象已經變成哥吉拉了，國民黨還要繼續裝傻嗎？」國共正在聯手，把此事弄成像台灣海巡的錯誤，明天還要修理海委會主委管碧玲，對霸凌台灣海域管轄權的宋濤卻「連屁都不敢放一聲」。

洪申翰表示，宋濤和夏立言2月29日會談，中方說在金廈海域事件要「維護大陸漁民合法權益」，所以台灣海巡的執法是非法取締嗎？但夏立言有在現場糾正宋濤，或是講一句國民黨最愛自我標榜的「各自表述」嗎？沒有，夏立言就默認地，成了宋濤當場抹除中華民國司法管轄正當性的背板跟背書工具，這才是宋夏會最惡意的侵犯。

洪申翰表示，不用懷疑，國共正在有默契的聯手，把這事件弄成像是台灣海巡的錯誤，但這整起事件的起因，難道不是中國快艇非法越界，甚至拒捕逃逸所衍伸的遺憾悲劇？難道是民進黨政府與執法人員主動挑釁嗎？

洪申翰指出，聽說國民黨為了「國會尊嚴」，明天要來重重修理不讓這事件被扭曲為「撞船案」的管碧玲，如果國民黨真的那麼在意「尊嚴」，那為何只敢嗆聲要求，正在抵抗老共霸凌、捍衛海巡執法尊嚴的管碧玲道歉、下台？

洪申翰表示，對比之下，對於當面霸凌台灣海巡管轄權的宋濤，卻連個屁都不敢放一聲？執法過程沒配置密錄器，該檢討就檢討，該咎責就咎責，但中共對台灣海域管轄權的侵犯和抹除，這隻房間裡真正的大象，都已經要長成哥吉拉了，國民黨卻可以故意裝傻，刻意見樹不見林，「拜託，真的不要把大家都當成白痴」。

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政治國民黨台灣海域中國侵犯司法管轄

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