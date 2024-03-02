網傳青海大壩潰堤　陸官媒：有洪水但無人傷亡

▲網路上流傳多段洪災的畫面。（圖／翻攝微博）



文／中央社台北2日電

網傳青海淹大水已逾10天並造成慘重傷亡，不過中國官媒央視今天報導，經查證當地確實因湖水水位上漲，導致閘口被沖毀而引發洪災，至於慘重傷亡的傳聞純屬虛構與事實不符。

近期網友相繼上傳青海淹大水影音至X平台（推特前身）等網站並發文說，青海發生規模空前的洪災，造成數十人死亡千人失蹤，並說當局先前壓消息10天後才被曝光，「為什麼災難消息總是被壓制？」

央視報導指出，從3月1日夜至3月2日早，網友在若干網路平台發文稱「青海洪水」、「冬格措納湖大壩潰堤」引發關注。

報導說，經向當地政府部門查證得知，青海果洛州瑪多縣冬格措納湖2月18日水位上漲，致使閘口左側導牆被沖毀，引發都蘭縣下游河道行洪（特大洪水來襲時，讓洪水在大地間暢行的措施）壓力增大，影響都蘭縣溝裡鄉、香加鄉、香日德鎮、巴隆鄉、宗加鎮共5個鄉鎮。

報導指出，這次災害共造成都蘭縣宗加地區2戶8人受災，牲畜死亡195隻，沖毀若干水利設施及鄉村道路、牧道約2萬4950公尺，未造成人員傷亡，網傳「數十人死亡、數千人失蹤」等情況與事實不符。

不過央視的報導並未平息眾怒，即使闢謠洪災未造成人員傷亡，但中國網友仍指出：「總結：潰堤是真的，受災是真的」、「基本事實存在。」

還有網友不滿說：「過了這麼長時間才報導出來」、「為什麼不報導？官媒有意為之嗎？」、「18號的事情，到現在才通報出來，還是因為網友的曝光。要是能及時報導，及時披露實情，哪還會有什麼『謠言』？」