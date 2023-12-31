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巨浪席捲加州沿岸「海水猛灌街道」　舊金山灣區恐現9公尺高浪

▲▼加州南部的文圖拉郡（Ventura County）遭巨浪侵襲。（圖／路透）

▲加州沿岸連續三日遭到巨浪引起的洪災侵襲。圖為文圖拉郡民眾逃離巨浪。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國加州沿海地區28日起遭到極端天氣侵襲，太平洋氣旋引發的巨浪導致洪水災情，迫使官員對低窪地區發布撤離令，呼籲民眾遠離海灘及沿海道路。根據氣象預報，加州中北部海岸、舊金山灣區可能出現26至30英尺（7.9至9.1公尺）巨浪，沿海洪水及高浪警告將持續到30日下午。

路透及衛報報導，本次危險巨浪與沿岸洪水威脅被歸咎於太平洋風暴系統，這也在29日晚間給西岸大部分地區帶來強烈降雨與近期的大潮現象。

加州沿海地區29日已經遭受太平洋風暴帶來的巨浪，30日又面臨新一輪的巨浪與可能洪水，可能對大部分海岸線上的脆弱社區造成更大破壞。美國國家氣象局（NWS）駐洛杉磯分部預測，低窪沿海地區將出現嚴重洪水，強勁海浪與離岸流對於溺水及碼頭結構破壞構成「特殊風險」。

▲▼加州巨浪。（圖／路透）

▲▼加州巨浪。（圖／路透）

加州南部的文圖拉郡（Ventura County）位於洛杉磯西北方約105公里，28日起受到極端天氣影響，一道巨浪沖過海灘並且灌入社區，沙子和海洋廢物破壞建築物，導致8人送醫。當局29日在皮爾龐特（Pierpont）緊急修建堤防，30日對太平洋海岸公路沿岸居民發布撤離警告，並且宣布海灘及碼頭關閉至31日。

庫蒂萬（Karris Kutivan）已經在文圖拉郡住了9年，「我們曾經有過一次淹水，但（情況）從來沒有像現在這樣。」他與其他居民30日開始清理洪災留下的一片狼藉與滿地殘骸。至於在橘郡，由於停車區域輕微淹水，多個海灘依舊關閉。

▲▼加州南部的文圖拉郡（Ventura County）30日遭巨浪侵襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲文圖拉郡沿岸碼頭30日的情況。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯氣象當局表示，北太平洋水域的強大氣旋正在產生3.6至5公尺高的巨浪，「在沿岸水域產生巨大波浪能量」，「整體來說，這預期是多年來罕見的高浪與沿海洪水事件」，呼籲民眾遵守地方當局及救生員指示，永遠不要背對水域，以免瘋狗浪侵襲。

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