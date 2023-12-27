韓紅傳被要求交出甘肅賑災2.8億善款　發聲明澄清：謠言！不影響支援行動

▲韓紅慈善基金會捐助甘肅及青海地震災區物資。（圖／翻攝韓紅慈善基金會微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

甘肅6.2強震造成當地居民重大損失，不少藝人紛紛透過慈善基金會等機構發動各界捐款，不過，大陸知名歌手韓紅的慈善基金會組織的救援隊卻傳出被「中國紅十字會」趕出災區，並被要求將收到的約6500萬元人民幣（約2.8億元新台幣）善款交由官方處置。對此，韓紅及慈善基金會昨（26）日澄清為謠言，還公布直接對災區的援助計劃。

韓紅慈善基金會聲明稱，近日，針對甘肅、青海地震的民間應急支援活動，網路上出現了「有關部門讓韓紅基金會撤離災區」、「有關部門要求韓紅基金會轉交善款」等不實信息，「在本次應急支援活動中，從未有任何單位或個人提出讓韓紅基金會撤離或者讓基金會轉交善款的要求，以上信息均系謠言。」

同時，韓紅慈善基金會也公布甘肅積石山地震後續援助方案，自甘肅積石山地震發生後，北京韓紅愛心慈善基金會（韓紅基金會）心系災區，成立「韓紅愛心甘肅地震應急支援」項目，有序在甘肅、青海災區開展應急救援、受災群眾幫扶和災後恢復與重建工作。

截至12月25日24時，韓紅基金會共計接收社會公眾定向捐贈善款9201.51萬元人民幣（約3.98億元新台幣），其中，文藝工作者捐贈總額為1345萬元（人民幣，下同），銀行捐贈收入為1287.58萬元，基金會官網捐贈收入為6568.93萬元。

韓紅基金會強調，除定向捐贈外，還將根據災區需求，啓用「韓紅愛心月捐人」應急儲備金。本次地震援助工作總支出計劃為1億元，韓紅基金會將根據災害響應週期標準，和實地調研需求結合開展下一步的援助工作。

在實際運作方面，韓紅基金會在第一時間已向甘肅、青海受災地區捐贈200萬元（100萬元現金、100萬元物資），幫助災民抵抗嚴寒天氣，同時對傷員、健康弱勢群體提供醫療援助等，「接下來，我們的援助工作將分為過渡安、災後恢復與重建、災害評估、減災備災三個階段進行。」