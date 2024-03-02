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「地方創生的最後一哩路，孕育人才」　社區經理人初階課程開訓

▲台東地方創生社區經理人初階課程開訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東地方創生社區經理人初階課程開訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東全縣目前總計有163個立案社區發展協會，為培育專業的社區工作者，台東縣政府在2日上午舉辦「第六屆社區專業經理人初階課程開訓典禮」，展現台東社區人才接棒的在地能量。台東縣長饒慶鈴指出，「地方創生的最後一哩路，其實是孕育在地人才！」冀盼社區經理人都可為其生活的社區做出貢獻，這是社區發展工作的重要核心價值，讓真善美的循環不斷的滾動，持續深耕並厚植社區福利服務能量。

饒慶鈴表示，最接近需求者的地方就是「社區」，建立互助與溫暖的居住環境，是推動慢經濟施政的核心價值之一，期望以社區營造及社區自主參與的精神，鼓勵更多的社區團體能夠設置關懷據點，提供在地的初級預防照顧服務，讓老人能在熟悉的環境，與親人、鄰居、老朋友一起做做活動、互相關心、分享生命的經驗，是台東縣積極想營造的共生關係。

社會處長陳淑蘭指出，社區永續發展過程中，社會福利推動在地照顧陪伴是持續進行的，社區是「最在地」的服務團隊，社會處積極培力社區向下紮根，建構社區志願服務團隊，以自助互助、區域串聯方式輔導社區推動各項服務，包含「世代共融、兒少服務陪伴、社區防暴及社會安全網」等創新服務方案，充分展現臺東社區多元適性發展的生命力。

「福利社區化營造工作」是地方發展的支持系統；不論是維護生活環境、照顧社區長輩、或發展地方事業等，都是持續讓在地成為更宜居的要件，這些看似日常、微小的行動，是回應聯合國永續發展目標(SDGs)，共創社區自主、活力、幸福及永續。

社會處進一步說明，台東縣社區經理人從第一屆至第五屆，總計已有85位社區經理人通過認證評核；開辦社區經理人培訓，最大特色在於經由「系統性」的訓練培力參訓學員，逐步養成全方位的社區組織營運能力。今年度開辦「第六屆社區專業經理人培訓」，計有100小時培訓課程(36小時初階及64小時進階)，希冀藉由開設專業課程，培訓在地專業人力長期投入社區發展業務，輔導各社區依發展現況自我診斷能力，並提供解決問題之可行方案。

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