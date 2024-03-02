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寒夜短褲男機車「刁車」　鹿野巡警神救援...一點就著

▲台東縣警局關山分局員警神救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣警局關山分局員警神救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「車發不動！」台東縣警察局關山分局鹿野分駐所所長陳泰山及警員高強，於1日21時10分許，巡經武陵三叉路口，見一身著短袖短褲男子坐在機車上，因天色昏暗，再加上天候寒冷且又飄著小雨，員警主動上前關心。該民機車不知何故「嘜發」，生怕機車沒電又不敢繼續嘗試。陳所長突然靈機一動，將機車油箱蓋開啟並轉動油門把手，結果一點就著，該民喜出望外的一再感謝員警的「神救援」，讓他能順利返家。

騎機車最怕遇到兩種狀況，一是沒油、二是沒電。若以上狀況發生在市區，問題應該不難解決，但如果身處在較偏遠的道路上，恐怕就要靠運氣了。

家住延平鄉的胡姓男子，1日晚間騎乘機車到關山鎮購物，因想著速去速回，所以僅穿著短袖短褲，就急急忙忙出門。但回程行經台9線武陵三叉路口時，機車不知何故突然熄火，接下來怎麼發就是發不動，因深怕電用罄而不敢再嘗試。

衣著單薄的他，於十幾度低溫的寒夜裡，呆坐在機車上不知所措。此時他的好運氣來了，關山分局鹿野分駐所所長陳泰山與警員高強正好巡經該路段，主動上前關懷後得知上情，陳所長將機車油箱蓋打蓋，然後再轉動油門，想說姑且一試按下電門，結果機車應聲發動。員警也開心地說「發動了啊！可以了！可以了！」，胡民也頻頻道謝，因為接連的好運氣，讓他可以順利平安返家。

關山警察分局提醒民眾，機車除了要做定期的保養與檢查之外，於騎車前，請確認油量是否足夠，並檢查後視鏡、煞車、燈光與輪胎等直接影響行駛安全的部分。行駛中最好是全天候開啟大燈，最重要的是要配戴合格且大小適當的安全帽，並遵守交通規則，如此才能「快快樂樂出門，平平安安的回家」。

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