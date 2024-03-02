台東警識詐交安宣導團　前進教會傳授「防詐三步驟」

▲台東反詐騙宣導前進教會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局為能讓識詐及交通等知識深植民心，組成「識詐交安宣導團」前往教會強力宣導，並且傳授「防詐三步驟」，接到陌生電話，務必依「1聽2 掛3查證」，並且撥打110或是165反詐騙專線諮詢，宣導活動場次持續增加中，期藉由無所不在的宣導方式，讓民眾習得最新防詐知能及吸收交通安全訊息，以維護自身生命財產安全。

台東警察分局為加強宣導防詐及交安，特由偵查隊、交通組員警組成「識詐交安宣導團」，全面主動或受邀至轄內機關、學校、教會、老人日托、文健站、社區治安會議及各鄉鎮舉辦活動等場合實施防詐騙及交通安全宣導。

在交通方面，提醒長者於清晨或黃昏運動時，要穿鮮豔的衣物，或攜帶反光物品，以增加辦識度，行走時應靠邊行走，行至無號誌或是「閃黃」及「閃紅」等路口，務必要「慢看停」，以維護自身行的安全；另警方表示隨著國人平均壽命提高，老年人使用醫療代步車情形有增加趨勢，但使用該車請大家比照「行人」，儘量靠路邊行駛，以避免遭後車追撞；防詐宣導方面，特別提醒長者，切勿聽信「可代為委託申辦補助金」的騙術，而交付金錢或是儲金簿。遇到上述情事，務必撥打110報案，以免遭詐。

台東警察分局分局長陳宏平表示，將持續提醒防詐及交安，期望透過一場又一場的宣導，讓民眾成為「詐騙絕緣體」及交通安全達人，守護自身生命財產安全。