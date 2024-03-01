農光大道照耀榮耀時刻　雲林農民節表彰大會展現農業力量

▲雲林今年度10大菁英農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與雲林縣農會今（1）日舉行113年度農民節表彰大會活動，除表揚十大菁英農民外，亦對各鄉鎮市農會、推廣農業有功人員等予以表彰。此次表彰大會以走「農光大道」方式，除了十大菁英農民及各績優農會的事蹟可以廣為周知外，也讓受表彰的農民與農會備感尊榮。

今年度10大菁英農民分別為柯力誌、黃衍勳、謝志坪、沈泓志、吳一庭、林和成、王健生、陳文哲、賴建忠、林宜賢。

雲林縣長張麗善表示，過去幾年來，縣府除了嚴禁廚餘養豬，成立零瘦肉精聯盟亦創立「雲饗豬」品牌；在農民職業災害保險中，雲林縣農民保費自付額部分由縣府全額吸收負擔，更爭取到農保喪葬津貼提高；亦去年4月攜手新加坡最大超市「職總平價超市」 舉辦台灣蔬菜節—雲林良品週，成功媒合上架新加坡的昇松超市集團。

在食農教育推動上，由學校與實農間，點與點連結成線，接著形成脈絡之後拓展落實全民食農教育，讓雲林成為最佳的食農教室。農民日日辛苦，盼風調雨順也望豐收，期待揮汗產出的農產品能受消費者喜愛，如今不只讓農民更有保障，是將雲林的農產品推廣至國際。

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，雲林是農業大縣，今年農民節表彰大會為縣長張麗善特地指示隆重舉辦，此次有績優農會表彰與菁英農民表揚。十大菁英農民為農業拼搏，受到社會及上級政府肯定相當不簡單，所以大會儀式「農光大道」讓獲獎者有滿滿「榮譽感」，藉今年擴大舉辦亦盼社會有志邁入農業產業青年看見農業的發展、未來，相信農業可以是志業。

農業處長魏聖德表示，農民對這塊土地、台灣糧食安全均有很大貢獻，所以透過表彰大會對於默默耕耘及努力的團隊與農民菁英能受到隆重表楊，透過表彰大會也上社會各界了解雲林的農業是真的非長的強。

▲活動現場有雲林縣二十鄉鎮市農特產品展示活動及在地優質農畜產品試吃品嚐，20鄉鎮市相互交流，推廣雲林在地農畜產品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）