雲林橋梁建設改道！　水碓南橋第二階段施工...估2025完工

▲雲林縣長張麗善今日率縣府團隊檢視工程進度，現場指示水碓南橋改善工程改道新橋進入第二階段施工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

縣道154乙線水碓南橋自去年3月10日辦理拓勘改善開工，雲林縣長張麗善今（1）日與副縣長謝淑亞率縣府交通工務局長汪令堯及施工團隊，偕同縣議員賴明源、古坑鄉長林慧如與村長等檢視工程進度，現場指示改道新橋，進入第二階段施工。縣道154乙線水碓南橋改善工程工期510天，預計2025年1月完工。

縣長張麗善指出，碓南橋為古坑鄉重要樞紐，橫跨石牛溪，提升道路安全與增加防洪量能刻不容緩，水碓南橋改建拓寬，施工期間採半半施工，不影響原道路通行。雲林縣政府近幾年致力於提升公共工程環境，簡化相關行政程序，避免撥付款項延宕，吸引優質廠商投入。

▲水碓南橋改建拓寬，施工期間採半半施工，不影響原道路通行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，該案亦賦予參與國家級獎項之任務，今日現場視察，了解工程進度、施工品質，也了解相關安全措施之設置，就是希望能提供更安全的工作環境，相對也能提升工程品質，請廠商持續保持，尤其應做好施工期間之道路安全。

交通工務局長汪令堯率工程團隊說明，此次工程總改建長度650公尺，包括水碓南橋130公尺主體橋梁之改建、兩側銜接引道之拓寬、防汛道路銜接等工程，採4跨預力I型梁型式，改建後，橋梁寬度18公尺，可提升道路安全並提高防洪能量。

水碓南橋橋梁改建工程經費新台幣2.6億元，其中公路總局及經濟部水利署合計補助1.86億元，其餘由縣府自籌。汪令堯強調，施工期間，包括夜間檢視拍影片存證，重視整體交通安全維持，讓鄉親行的安全無慮，另採主動式科技防災，包括電子圍籬、水位監測等，確保施工人員安全，也嚴格督導工程品質。

▲縣道154乙線水碓南橋橋梁改建完成後，將提供用路人更安全舒適的道路，提升防洪量能，透過交通改善，帶動地方產業發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）