管碧玲PO文轟陸船翻覆案專報名稱　藍委轟：態度傲慢、藐視國會

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

陸船翻覆釀2死案，立法院內政委員會召委高金素梅排定於4日邀請海委會到立院針對「金門撞船案」做專案報告，但海委會主委管碧玲認為，「我們不接受內政政委員會排定專案報告的名稱，那是違背事實的名詞定位」，對此，國民黨立委許宇甄不滿，批管態度傲慢、藐視國會，下週開會提案譴責。

根據內政委員會召委高金素梅排定的議程顯示，下週將安排海委會及陸委會就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專案報告。 但管碧玲昨日在臉書上指出，「海巡署準備給立法院的報告，我們堅持回歸執法權的堅持，我們的報告名稱是：海洋委員會海巡署針對『113年 2月 14日取締大陸籍快艇事故案』專案報告。這個名稱，隱含對協商過程中，陸方主張所有權的協商狀態，做一個名詞上善意」。

針對管碧玲說法，許宇甄表示，內政委員會3月4日邀請海委會針對金門撞船案做專題報告，這件事情其實是國人非常關注的議題，沒想到管碧玲對於題目有意見，沒有跟委員會溝通，就自己在臉書表達對這件事的不滿，完全是傲慢的態度，藐視國會，她會在3月4日譴責。

許宇甄說，最重要是，這個名稱是2月22日海巡署的記者會所公佈的名稱，這件事情再度顯示，管碧玲再度打臉管碧玲，該事件沒有解決，是不是就是因為管碧玲的主觀意識，讓這件事情一直沒法回歸真相、釐清重點，獲得圓滿的解決。

▼國民黨立委許宇甄（左）不滿管碧玲對委員會報告名稱有意見，要提案譴責。（圖／記者屠惠剛攝）