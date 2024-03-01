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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打空戰強化國會在野監督！　趙少康攜新科藍委開播網路節目

▲▼ 趙少康為國民黨新科立委開新節目 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲趙少康為國民黨新科立委開新節目。（圖／趙少康辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期開議，許多新血進入國會，全新氣象值得期待。為了吸引年輕選民，資深媒體人趙少康YouTube頻道「觀點」規劃「新立院新觀點」節目，邀請國民黨新立委主持。趙少康今（1）日帶著立委們，一同公布新節目開播訊息，預告從3月4日起，每周一至五下午1時準時開播。

趙少康指出，賴清德總統得票僅40%，國民黨成為國會第一大黨，朝小野大，未來立院的角色吃重。如同節目名稱「新立院新觀點」，面對瞬息萬變的國際局勢、兩岸關係，國內則必須興利除弊，新立委必須跳脫窠臼，以新觀點領導國家走向。

趙少康說明，「新立院新觀點」周一由「雙庭/廷」牛煦廷、羅廷瑋搭檔主持，周二羅智強、周三徐巧芯、周四「李柯太太」李彥秀、柯志恩搭檔、周五由王鴻薇主持。他們除了自己的觀點，也可以邀請立法院不同黨派的立委表達各自的觀點。

立委王鴻薇說，她會透過節目把在立法院討論什麼、推動哪些重大公共政策等跟大家分享，也會講些國會八卦，請大家拭目以待；立委李彥秀則與柯志恩搭擋組成「李柯太太」，她表示，除了談談國會發生的事情外，也會聊聊媽媽經，希望大家獲得不一樣的資訊。


 

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空戰國會在野趙少康

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