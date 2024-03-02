未成年車手遇警出怪招！急撒30萬鈔票落跑　苗栗警追捕畫面曝

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣警察局竹南分局分析2月份詐欺車手提領熱點，發現詐欺車手近日於轄內頻繁提取詐欺贓款，鎖定車手穿著特徵報請苗栗地檢署指揮偵辦，經埋伏查獲車手等4名詐團共犯，全案依違反詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪偵辦，4嫌均遭法院裁定羈押。

▲鎖定轄區提款熱點，苗檢指揮竹南警循線緝獲詐團。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲未成年車手逃跑時30萬元在地上，警員沿路撿起。（圖／記者蔡文淵翻攝）



警方指出，員警於轄區提領熱點附近加強巡視時，眼尖發現提款車手正於轄區提領贓款，恰與日前於轄內提領車手特徵相同，遂報請苗栗地方檢察署檢察官指揮埋伏跟監。經埋伏發現車手正與一部停放於產業道路旁未熄火之自小客車碰頭，疑似準備交付提領贓款，立即通知支援警力圍捕，當場查獲車手等4名詐團共犯。

▲▼警方當場查獲車手等4名詐團共犯。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方表示，4名嫌犯中有2人未成年，主嫌為36歲邱姓男子，兩名未成年車手當天提領了30萬元，要交付給收水手時被跟監的警方逮捕，在收水手的車上起出另外的贓款80萬元，未成年車手逃跑時還把的30萬元撒在地上。

▲警方共查扣贓款現金110萬餘元、金融卡10張、手機4支、愷他命、毒品咖啡包等證物。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

警方共查扣贓款現金110萬餘元、金融卡10張、手機4支、愷他命、毒品咖啡包等證物，全案依違反詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪偵辦，4嫌均遭法院裁定羈押。





竹南分局表示，依據內政部警政署刑事警察局統計，詐欺案件仍屬刑事案件占比最高之案類，除了識詐宣導外，警方亦投入專責警力分析、阻斷金流及埋伏查緝集團共犯，苗栗縣警察局將與苗栗地方檢察署並肩查緝詐欺犯罪，持續掃蕩，以維護民眾財產安全。