利剪刺傷台南雜貨店老闆「變裝躲高雄」　兇嫌裁定羈押

▲台南市警六分局循線前往高雄緝獲37歲陳姓犯嫌，全案依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官複訊後將他聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區新都路一間雜貨店，20日中午發生歹徒持剪刀刺傷老闆事件，老闆重傷送醫，市警六分局據報，25日中午持拘票前往高市，會同高雄市三民二分局，在台南市警霹靂小組協助下破門攻堅，將行兇的陳姓嫌犯當場制伏逮捕歸案，案經檢察官向法院聲押，台南地院以陳嫌涉嫌重大，有逃亡、湮滅證據之虞，裁定羈押。

台南地院裁定資料指出，陳姓被告（37歲）涉犯刑法殺人未遂罪嫌，有證據及相關證人證詞可資佐證，足認被告犯罪嫌疑重大。又被告已預知為本案犯行後將被警查緝，有規避檢警偵查及司法審判之情形，有事實足認有逃亡、湮滅證據之情形，被告所供述之內容，可認被告有反覆實施同一犯罪之虞，被告所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認被告有逃亡、湮滅證據之情形，而有羈押之必要，裁定羈押（未禁止接見通信）。

據了解，案發時陳嫌進入店內，趁被害人不注意時，持剪刀刺傷被害人臉部、上胸部及手部，行兇後騎乘竊來的機車往高雄方向逃逸。市警六分局於案發後立即成立專案小組，兵分多路南下追查，並且鎖定犯嫌作案車輛以車追人。經追查獲知犯嫌犯案後騎贓車多次換裝，隨即騎乘自己的機車往高雄市區方向逃匿。

在專案小組鍥而不捨的追查，持續抽絲剝繭的過濾監視器比對，終於確認犯嫌身分，並在其高雄市三民區某公寓的落腳處徹夜埋伏。同時也報請台南地檢署檢察官核發拘票，2月25日中午由高雄市三民二分局及台南市警局霹靂小組協助破門攻堅，將陳姓嫌犯當場制伏逮捕歸案。

陳嫌本身為竊盜通緝犯，警方帶同陳嫌於高雄茄萣區尋獲作案時所穿著的衣物及手套，有關行兇動機部分，陳嫌說詞反覆無法清楚說明，全案偵訊後依殺人未遂罪移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後將他聲押。