糖果誘女童「拍猥褻照片還逼口交」　國小狼師想交保...法官狠打臉

▲彰化男代課教師對女童伸魔掌。（示意圖，非當事人／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名年約30歲國小陳姓代課男老師，以給糖果為由，誘騙校內女學童拍照強制猥褻得逞，案件爆發後羈押進看守所，今年1月經法官裁定2度延押，男師不服，認為只有女童片面指控，他已與被害人家屬和解，再提抗告。但高分院法官認為，他雖被判定終身不得聘任，也有可能接觸到幼童學生，羈押原因仍然存在，駁回抗告聲請，狼師須繼續羈押。

該名狼師在校某國小擔任代課教師，於2022年10、11月，以給予糖果為由、先後誘騙2名單親女童到圖書館、住家，趁四下無人，拍攝猥褻照片還逼口交，女童受到驚嚇身心受創，直到去年告知家人後全案才曝光。

警方從陳的筆電內查到多張猥褻圖片、男師也坦承口交犯行，校方性平會立即終止聘約及終身不得聘任為兼任、代課及代理教師，檢方依加重強制性交罪（2次）、加重強制猥褻罪（1次）、並涉兒少性剝削防制條例第36條第1項嫌疑重大，依涉妨害性自主罪嫌起訴提起公訴，狼師也被羈押在看守所。

狼師2023年8月24日遭收押禁見後，法官認為有繼續羈押必要，11月24日起第二度延長羈押，並禁止接見、通信，陳向台中高分提出抗告，認為是否有違反女童意願，僅為單方面指訴，證詞憑信性有重大瑕疵；也已遭終身不得聘任教師，顯示無原裁定所指在生活環境中接觸兒童少年可能，並無反覆實施同一犯罪之虞，也與女童家人達成和解，盡力彌補損害，主張自己無羈押必要。

但高分院法官調查，男師在2個月內的時間，對於其中1位被害人加害不只1次，受害人數也不只1人，而且都是幼齡學童，足認有反覆實行同一加重強制性交、加重強制猥褻罪傾向，駁回狼師抗告，陳必須繼續羈押在看守所中。