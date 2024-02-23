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社會 社會焦點 保障人權

前「甜心議員」林穎孟涉貪驚爆秘婚閃離　前夫拒續保揭發她裝窮

▲▼台北市前市議員林穎孟因涉犯貪污罪嫌，22日到台北地院出庭依然不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會前議員林穎孟因涉犯貪污罪嫌，23日被台北地院法官諭知限時補繳100萬元保釋金，否則可能被羈押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會前「甜心議員」林穎孟被控任內詐領公費助理補助費26萬餘元、涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，今（23日）到北院開庭，出現被法官諭知今晚10點前須補繳100萬保釋金、否則可能被羈押的戲劇化轉折。辯護律師抗議法官裁定太匆促，但據悉，林穎孟1個月前就知前夫林致光聲請退保，且前夫不爽她謊稱沒錢想裝傻，因而主動陳報她名下有房產的資訊，讓法官列入考量。

今年40歲的林穎孟出身太陽花學運，2018年經時代力量政黨提名初次角逐台北市議員就當選，因外型亮眼被稱為「甜心議員」，但她不僅問政表現受質疑，任內還跟自己5名助理因待遇問題鬧翻互控、被爆料是「慣老闆」，前年（2022年）她準備尋求連任，又因涉利用人頭助理詐領公費補助26萬餘元，同年3月被檢調約談到案。

當時林穎孟複訊後籌不出檢方諭知的100萬元保釋金，在台北地檢署拘留室睡了1夜，隔天上午10點多才等到「家人」來辦妥交保手續離開，而出錢具保的就是前誠泰銀行少東林致光，但外界起初都不知林男此人，更不曉得他和林穎孟交往中。

▲▼台北市議會前議員林穎孟前男友葉曜彰，被起訴共犯貪污罪嫌，23日首度在審理中與林穎孟同框出庭但沒交集。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會前議員林穎孟前男友葉曜彰，被起訴共犯貪污罪嫌，23日首度在審理中與林穎孟同框出庭但沒交集。（圖／記者黃哲民攝）

檢方前年起訴林穎孟與前男友葉曜彰共謀詐領公費助理補助費、涉犯《貪污治罪條例》公務員利用職務機會詐取財物罪嫌，移審北院後，合議庭延續檢方對林穎孟交保防逃措施，今下午開庭前，林穎孟仍一派輕鬆模樣，不料法官完成審前準備程序後，當面諭知因具保人聲請退保獲准，且林穎孟仍有羈押事由但無羈押必要，今晚10點前須補繳100萬元保釋金，否則可能改為羈押。

林穎孟頓時大驚失色、直呼自己沒錢，林穎孟的辯護律師抗議法官的諭知太匆促，聲稱林穎孟現在無業、一時湊不出100萬元，但法官不為所動。據悉，其實上個月（1月）間，林穎孟已知前夫聲請退還保釋金，她也被通知若辯護律師不願為她作保，林穎孟必須準備交保替代方案，例如找尋其他具保人，或自己出錢交保。

所以林穎孟今天當庭的無辜神情，並沒讓法官心軟，而另1個更重要因素，是林致光委任律師閱卷後，不爽林穎孟向法官謊稱沒錢，更擔心自己遭連累拿不回保釋金，於是主動遞狀抖出林穎孟擔任市議員期間的年薪破200萬元、還在2人結婚後偷藏很多私房錢，林男更陳報林穎孟名下有1間房產的資訊。

▲▼台北市議員林穎孟告前助理林家宇（前左）等5位前助理求償共380萬元，5人沒錢請律師，自己上陣答辯。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會前議員林穎孟告林家宇（前左）、吳香君（前右）等5位前助理求償共380萬元，一審判助理免賠。（圖／記者黃哲民攝）

林穎孟雖宣稱名下房子是媽媽買給她的、仍有300萬元房貸要付，但此舉顯然更加深法官警覺心，直接指揮法警將林穎孟帶進候審室設法籌錢，若逾時仍覓保無著，深夜10點將由強制處分庭值班法官再羈押前再次訊問，林穎孟可聲請降低保釋金額或改用限制住居、限制出境出海等方式取代羈押，不過實務上，承審法官的裁定通常會被維持。

林穎孟2022年退出時力以無黨籍身分連任失利，隨即和林致光秘婚，僅約1年就仳離，據悉，癥結就是常為錢爭吵。葉曜彰今首度在審理時與林穎孟同框出庭，2人座位一前一後沒交集，庭訊都不認罪，葉男並聲請林穎孟未來以證人身分對質。

葉曜彰今開完庭被記者詢問是否知道林穎孟可能被收押，露出詫異神色搖搖頭。法官今整理完全案爭點，定於今年（2024年）5月10日起密集審理，將傳訊包含林穎孟在內共11位證人，最快可能今年7月辯論終結。

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