路透：德意志銀行擬向中國世茂集團提清算訴訟

▲德意志銀行（Deutsche Bank）。（圖／路透社）

文／中央社

再有中國房地產商面臨被清算危機。路透社今天報導，德意志銀行正準備在香港向中國世茂集團提出清算訴訟。陸媒此前報導，世茂曾就117億美元境外債務進行重組，但未能與債權人達成協議。

路透社報導指出，世茂集團曾是中國20大房地產開發商之一，也是出現境外債券違約的眾多中國房企之一。2022年7月，該集團出現未能支付價值10億美元的境外債券本金及利息。

報導引述2名知情人士表示，德意志銀行（DeutscheBank）是世茂的其中一個債權人，世茂與債權人商討了18個月後，去年12月向債權人提交境外債務重組條款，但德意志銀行認為條款不可接受，並計劃本月內提出清算訴訟。

報導指出，如果德意志銀行最終向世茂提出清算訴訟，是中國自2021年出現房地產危機以來，罕見地有外國金融機構向中國房企提出清算訴訟。

德意志銀行及世茂沒有回應路透社的置評請求。

據陸媒界面新聞此前報導，世茂集團去年12月公告，截至2023年6月30日，世茂的境外計息債務約140億美元、境內計息債務約250億美元、應付關聯方款項約30億美元，及總權益約90億美元，包括非控制性權益約60億美元。

由此計算，世茂的有息負債總規模約510億美元。

世茂在公告中指出，過往數月一直積極推進境外債務的擬議重組工作，此次的境外債務重組方案涉及本金總額約117億美元。

當時的報導指出，世茂重組方案未與各債權人達成最終協議。

中國恆大集團1月被香港法院頒下清算命令，另一中國房企巨頭碧桂園2月也遭債權人向香港法院提出清算申請。市場擔憂碧桂園可能步上恆大的後塵，本就不振的中國房市與經濟情勢再遭受重創。