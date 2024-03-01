廳舍修繕也要做好火災預防工作　稍一不慎可能釀災

▲工人施工產生的落焰，掉到住戶的天花板後，引起燃燒，造成抽風機燒損。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區的一棟高樓建築的頂樓，1日上午10時左右傳出火警，因露臺維生管線更新工程，施作時產生落焰造成樓下住戶的室內裝潢引起火災，幸虧工人及受災戶屋主的迅速滅火行動，使受災戶的災害損失降到最低，且未造成人員傷亡。

消防局指出，工人於頂樓露臺施作維生管線切除時，未做好防火披覆，造成餘焰自一旁的縫隙掉落至樓下住戶的天花板。轄區安平消防分隊抵達時，屋主雖已自行將火勢撲滅，但因火災發生時有聽到其住家天花板內有物品墜落撞擊聲音，深怕是未撲滅的火勢餘燼，所以由消防人員持續在起火樓層與頂樓露臺施工處確認，並於頂樓露臺施工處施以灌噴乾粉以抑制火災的生成，並以熱顯像儀確認無殘火後，交由屋主作後續的處置。

第六大隊大隊長邱淵明提醒，消防法第13條第1項所稱一定規模以上供公眾使用建築 物，於增建、改建、修建、室內裝修施工，營業場所應於施工前將『施工中消防防護計畫書』向當地消防機關申報，再行施工。」但若非屬前述場所，仍會請業主（所有權人）在施工過程中，仍須做好防火整備，因為施作環境易堆積大量易燃物，且施作過程中容易產生火源，係屬於高風險行為，所以業主應多加注意。

消防局長李明峯提醒市民朋友，不管在任何環境中，皆要保持正確的用火用電習慣，方能創造安全宜居城市。第六大隊大隊長邱淵明說，秉持著安全大台南的理念，消防局將在各式場合中持續向全體市民宣導，使每位市民都能夠擁有正確的防火觀念。