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烈焰吞噬7層樓！孟加拉商場暗夜惡火　各樓亂放瓦斯致43死逾40傷

▲▼孟加拉有一棟建築29日晚間發生火災，造成至少43死、逾40傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟加拉一棟建築29日晚間發生火災，造成至少43死、逾40傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

孟加拉衛生部長證實，首都達卡（Dhaka）有一棟7層樓高商場在當地2月29日晚間發生火災，目前已造成至少43人死亡、逾40人受傷。

綜合外媒報導，這起大火發生於當地29日晚間10時左右。當時，著名的印度香飯餐廳Kacchi Bhai突然起火，火勢隨後迅速蔓延到了建築的其他樓層，導致其他餐廳、服裝店和手機專賣店也被火舌席捲，煙霧瀰漫在各樓層的走道，數十人受困火海。

當局緊急派出了13個消防部門到場救災。經過2個小時的努力，火勢才終於受到控制，當局也成功救出75名受困人士。餐廳經理索赫爾（Sohel）透露，「我們第一次看到樓梯冒出濃煙時，我們在6樓。很多人衝上樓，我們用水管爬下樓，其中一些人從樓上跳下來時受傷了，還有人被困在樓頂上求救。」

▲▼孟加拉有一棟建築29日晚間發生火災，造成至少43死、逾40傷。（圖／翻攝自X）

▲受災建築的前後對比照。（圖／翻攝自X）

孟加拉消防局長烏丁（Main Uddin）表示，這場火災可能是由瓦斯外洩或爐灶所引發，「這是一座危險的建築，每層樓都有瓦斯桶，甚至樓梯上也有」，但火災的具體原因仍有待進一步調查才能釐清。

衛生部長拉爾森（Samanta Lal Sen）表示，至少有33名受害者在被送到達卡醫學院附設醫院後被宣布死亡，其中不乏婦女和孩童，而該市的另一間燒燙傷醫院則有至少10人死亡。截至目前為止，這場火災已知造成了逾40人受傷，其中有22人情況危急。

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