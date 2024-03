烈焰吞噬7層樓！孟加拉商場暗夜惡火　各樓亂放瓦斯致43死逾40傷

▲孟加拉一棟建築29日晚間發生火災,造成至少43死、逾40傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

孟加拉衛生部長證實,首都達卡(Dhaka)有一棟7層樓高商場在當地2月29日晚間發生火災,目前已造成至少43人死亡、逾40人受傷。

綜合外媒報導,這起大火發生於當地29日晚間10時左右。當時,著名的印度香飯餐廳Kacchi Bhai突然起火,火勢隨後迅速蔓延到了建築的其他樓層,導致其他餐廳、服裝店和手機專賣店也被火舌席捲,煙霧瀰漫在各樓層的走道,數十人受困火海。

