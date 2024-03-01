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印尼少年辦婚禮！老婆竟是「好友的媽媽」　兩人相差20歲

▲▼印尼少年辦婚禮！新娘竟是「好友的媽媽」　兩人相差20歲。（圖／翻攝自TikTok）

▲新郎竟娶了好友的媽媽為妻。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

在現代社會中姊弟戀並不稀奇，而印尼近日一場相差20歲的姊弟戀婚禮更加引人注目，因為新郎娶的居然是自己好朋友的媽媽。

根據《中國報》報導，印尼西努沙登加拉省（Nusa Tenggara Barat）龍目島（Pulau Lombok）近日舉行了一場婚禮，儀式雖然簡單，氣氛卻相當溫馨，披著白紗的新娘臉上也洋溢著幸福的笑容，不過這場婚禮最讓人注意的，是兩位新人結婚前不尋常的關係。

原來，新娘除了比新郎的年紀大了20歲以外，她更是新郎好朋友的媽媽。從婚禮影片可以看到，新郎的臉相當稚嫩，只是一名10多歲的青年，身上穿得西裝似乎還有點太大件；據了解，新郎婚前給了新娘約台幣1.4萬元的聘金。

婚禮攝影師將影片po上網後也立刻引發網友熱議，除了獻上祝福外，也有人說，這樣以後新娘的兒子是要叫自己的朋友一聲爸爸嗎？

@zeenlamcova akad nikah lombok sak aran cinta #lombokwedding #Zeenlamcova #FG???? ♬ suara asli - zeenlamcova
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