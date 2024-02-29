慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

▲馬來西亞一名女子與毒蟲男友吵架後，被殘忍從23樓推下。（圖／翻自《中國報》）

圖文／鏡週刊

馬來西亞在本月28日發生一起恐怖命案，一名32歲泰國籍女子遭37歲大馬毒蟲男友，直接從23層樓推下去，導致女子當場墜樓慘死，而附近民眾則是路到女子死前的慘叫聲，相當恐怖。

據馬來西亞《中國報》報導，警方指出，在28日晚間一棟於雪蘭莪州的公寓，有民眾目擊到一名女子與男子發生爭吵後，女子慘被男子從23層樓直接推下去，導致女子當場墜樓慘死。另外鄰居也拍到，女子在被推下去之前，不斷驚聲尖叫，甚至有鄰居也看不下去，一度嚇到大叫，但仍無力挽救女子，最後女子活生生被男友推下樓身亡。

▲案發公寓。（圖／翻攝自臉書）

警方稱在當天晚間10時多獲報後，立刻趕往現場調查。警方指出，目擊者稱曾聽到女死者和嫌犯發生爭執，隨後見到死者從公寓23樓被推下，墜落到7樓游泳池斃命。警方隨後逮捕這名37歲男子，並指嫌犯與女子是戀人關係，但嫌犯擁有7項犯罪前科及1項毒品前科，尿液檢查也對大麻呈陽性反應。

報導指出，嫌犯今早已被移送法辦，當地警方援引刑事法典302（謀殺）條文調查此案，罪成者可被判死刑，或監禁30年以上、40年以下徒刑，以及鞭刑12下以上。

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