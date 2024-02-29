　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下，慘死前恐怖驚叫聲曝光。（翻自《中國報》）

▲馬來西亞一名女子與毒蟲男友吵架後，被殘忍從23樓推下。（圖／翻自《中國報》）

圖文／鏡週刊

馬來西亞在本月28日發生一起恐怖命案，一名32歲泰國籍女子遭37歲大馬毒蟲男友，直接從23層樓推下去，導致女子當場墜樓慘死，而附近民眾則是路到女子死前的慘叫聲，相當恐怖。

據馬來西亞《中國報》報導，警方指出，在28日晚間一棟於雪蘭莪州的公寓，有民眾目擊到一名女子與男子發生爭吵後，女子慘被男子從23層樓直接推下去，導致女子當場墜樓慘死。另外鄰居也拍到，女子在被推下去之前，不斷驚聲尖叫，甚至有鄰居也看不下去，一度嚇到大叫，但仍無力挽救女子，最後女子活生生被男友推下樓身亡。

案發公寓。（翻自臉書）

▲案發公寓。（圖／翻攝自臉書）

警方稱在當天晚間10時多獲報後，立刻趕往現場調查。警方指出，目擊者稱曾聽到女死者和嫌犯發生爭執，隨後見到死者從公寓23樓被推下，墜落到7樓游泳池斃命。警方隨後逮捕這名37歲男子，並指嫌犯與女子是戀人關係，但嫌犯擁有7項犯罪前科及1項毒品前科，尿液檢查也對大麻呈陽性反應。

報導指出，嫌犯今早已被移送法辦，當地警方援引刑事法典302（謀殺）條文調查此案，罪成者可被判死刑，或監禁30年以上、40年以下徒刑，以及鞭刑12下以上。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
離奇業力！吸毒男攻擊寺廟僧侶、謗佛搞破壞　當場被佛頭穿刺心肺慘死
死前最後一刻怎麼辦？他開心出遊遇墜機錄「遺言」　驚悚畫面曝光
大谷翔平229宣布結婚！　NHK一篇報導成對比「今天是圓滿離婚日」

ET快訊
快訊／6縣市續發低溫特報
快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕
3月新制懶人包！最高補助6萬　看病變貴了
軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠
氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐
大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文破160萬讚
大谷結婚早有跡象！　「IG照片」洩非單身
大谷翔平結婚「拜託大家1件事」！　百萬人搶讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

大谷翔平護妻暖舉！英、日文聲明曝「些微差異」：她對我而言很特別

赴韓旅遊要帶牙刷了！　南韓宣布3月底飯店禁供一次性盥洗用品

大谷去年就想婚了！罕吐「有結婚、生小孩計劃」：想安穩生活

大谷結婚早有跡象！IG「這張照片」洩非單身　網：媒體竟沒拍到

大谷結婚！才剛當選「最佳男友」　打敗一票偶像男星

大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文1小時破160萬讚

蟑螂大軍入侵廉航飛機　男乘客拍到「一堆小強在爬」噁心片瘋傳

大谷翔平終於結婚！高中曾繪超狂「人生藍圖」　28歲就要生第一胎

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

大谷翔平護妻暖舉！英、日文聲明曝「些微差異」：她對我而言很特別

赴韓旅遊要帶牙刷了！　南韓宣布3月底飯店禁供一次性盥洗用品

大谷去年就想婚了！罕吐「有結婚、生小孩計劃」：想安穩生活

大谷結婚早有跡象！IG「這張照片」洩非單身　網：媒體竟沒拍到

大谷結婚！才剛當選「最佳男友」　打敗一票偶像男星

大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文1小時破160萬讚

蟑螂大軍入侵廉航飛機　男乘客拍到「一堆小強在爬」噁心片瘋傳

大谷翔平終於結婚！高中曾繪超狂「人生藍圖」　28歲就要生第一胎

雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

佘詩曼親切拿筆幫簽名…保鑣衝上來喝斥！粉絲看傻：都把她嚇到了

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

國巨股利政策倍增　擬配發20元股息、2元股票股利

Buffet第2位享38折！凱撒5家飯店推女神月優惠　中式點心只賣38元

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

名廚江振誠夜會長髮女爆婚變！親哥江宏恩發聲「弟妹有一起去金澤」

快訊／6縣市續發低溫特報　警戒範圍出爐

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

國際熱門新聞

快訊／大谷翔平宣布結婚

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

大谷翔平新娘是誰？網扒出她是唯一理想型

大谷翔平爸媽開出兒媳條件　2職業直接出局

大谷結婚早有跡象！IG這張照片洩非單身

大谷翔平結婚　網炸裂「震驚了整個地球」

醫院值班拍影片　3女護士手術室跳舞被開除

82歲麥康諾哽咽請辭　任參院共和黨領袖17年

泰坦號內爆「神祕敲擊聲」首度曝光

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「坐雙手上」

大谷翔平超狂「人生藍圖」　28歲拚第一胎

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

中資飯店嫌看不到富士山！竟率員工砍鄰居樹木

大谷戀情「太會藏」　網笑：女方是忍者？

更多熱門

相關新聞

3台灣男子柬埔寨涉毒　羈押金邊監獄

3台灣男子柬埔寨涉毒　羈押金邊監獄

台灣3名男子在柬埔寨涉毒被逮捕，警方查獲超過16公斤毒品和5公斤以上的製毒原料。根據當地媒體最新消息，3人已被羈押在金邊監獄。

被分手後報復！噁男外流女友裸照、床戰片

被分手後報復！噁男外流女友裸照、床戰片

泰國衛生部長：年底前禁止娛樂用大麻

泰國衛生部長：年底前禁止娛樂用大麻

人妻抱怨「後悔嫁窮丈夫」懷第三胎要送人

人妻抱怨「後悔嫁窮丈夫」懷第三胎要送人

挪威87歲國王驚傳住院

挪威87歲國王驚傳住院

關鍵字：

鏡週刊馬來西亞東南亞要聞毒蟲

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面