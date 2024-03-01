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開南大學與日本成田機場公司　簽署實習合作備忘錄

▲開南大學與日本成田機場公司簽署實習合作備忘錄

▲開南大學與日本成田機場公司簽署實習合作備忘錄。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台大專院校擁有最多日籍生的開南大學，因應日本機場老人化社會造成勞力短缺，加上入境旅客對中文服務人才的需求倍增，1日與日本成田機場公司簽署實習合作備忘錄，將提供開大學生前往成田機場實習工作，創造學生與企業雙贏的契機。

開南大學林玥秀校長表示，開南大學是全台灣最接近桃園國際機場的大專院校，也是擁有最多日籍生的大專院校，希望在與日方的合作簽訂下，提供該校學生至日本成田機場及其所屬觀光相關企業實習的機會，這不但能激勵學生更加努力學習、並及早建構職涯目標。

▲開南大學與日本成田機場公司簽署實習合作備忘錄

東京成田機場代表今井貴之說，開南大學在對日關係的經營上，有目共睹。日本成田機場將在校舉辦海外實習說明會，歡迎具備航空知識與經驗的同學們能參與面試，機場公司也會提供機場各類地勤、機場免稅店實習的多元工作機會，學生不但能提升語言程度，更希望能長遠待在日本就業，促進台日之間交流。

開大空運管理學系孫國勛主任表示，繼新加坡樟宜機場的學生實習順利執行後，本次提供之日本成田機場學生實習機會，將有效的為就讀本校的學生提供了國際化視野及技術實務操作的機會。同時，配合教育部「學海築夢」計畫，學校也會為參加海外實習之學生申請相關之補助，為學生提供完整的 學習支援。

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