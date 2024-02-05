開南大學締造「兩個第一」　日籍和越籍生全國高教學校最多

▲林玥秀校長(左四)陪同松岡市長帶領日本地方創生組織參訪開南大學。（圖／開南提供）



記者楊淑媛／桃園報導

開南大學林玥秀校長5日表示，受少子化衝擊，爭取優秀國際人才進駐，跨國交流，是學校重視的發展策略，在全校師生的支持及努力，開南大學的日本學生數量持續成長。目前，開南大學有157名日籍生、逾650名越南籍生就讀，皆是全國高教體系中，日籍和越籍生人數最多的學校。

而開南大學締造的這「兩個第1」，更力助學校提升國際競爭力。林玥秀說，為吸引國際學生，學校每年舉辦3場以上的日本高中生參訪行程，更多次與日本姊妹校合辦體驗營隊，促進境外生與本校學生交流。在「台灣留學支援中心」安排下，一年高達300人次蒞校參觀各學院的亮點特色設備，包含元宇宙電腦教室實作與新聞主播台體驗等。

學校持續為外籍生舉辦具有各國文化特色或認識台灣的活動，讓就讀學校的眾多外籍學生跨領域學習，與在地文化產生連結，培養認同感，協助境外生儘快融入校園生活，包括輔導建立國際學生社團、國際接待學伴、畢業校友聯繫等，而在文化社會心理層面上，住宿與生活上的輔導，都盡全力妥善照顧國際生。

如即將到來的農曆新年長假，有眾多日籍與越南學生待在學校宿舍過年，國際處除了發放應景的年節食物，如越南學生過年要吃粽子。校長與老師們還會在過年除夕，發放紅包，讓外籍學生有入境隨俗，家的感覺。

因應全球半導體趨勢及台積電在日本熊本設廠的前提下，開南大學有眾多日籍學生的優勢，學校積極與日本姐妹校縣立熊本大學合作，林玥秀校長日前前往熊本大學拜訪，促進交流，並將在學校設立「半導體產業行政管理人才」微學程課程，透過業師傳授，讓學生有效掌握半導體與其關聯產業的專業知識，ESG、AI與半導體發展趨勢，結合專業外語與資訊安全訓練，提供半導體產業發展需要的行政管理人才，讓學生研修跨領域課程，為高科技產業招募更多優秀尖兵。