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開南大學迎新「校長變身機長」　新生持登機證參觀校園

▲開南大學迎新

▲林玥秀校長(右二)，副機長賴沅暉副校長(左二)與郭晉源副校長(右一)、陳炳良學務長。（圖／開南大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為使新生及早熟悉環境，完成入學準備，適應校園生活，開南大學15日舉辦112學年度新生入學講習，以「開大啟航」為主軸，由校長擔任機長，新生們拿到一張登機證，在學長姊領隊引導，以及大一導師扮演導遊陪伴下，新生們登機入境體育館參與活動。

▲開南大學迎新

有別以往開學迎新活動，此次開南大學以桃園航空城為發想概念，結合學生會規劃社團博覽會的熱鬧表演，希望新生航向夢想，大學旅程能有個愉快的開始。學校表示，會場佈置以機場及飛機為主題的情境式設計，新生每人都會獲得學生會發送的護照本及機票，憑機票登機可進入機艙觀看社團表演及參與抽獎活動，並由機長林玥秀校長，副機長賴沅暉與郭晉源副校長、陳炳良學務長及機組人員、親善大使團一同登機為新生服務。

▲開南大學迎新

林玥秀校長提著登機箱進入會場，林校長勉勵新生們，保持好奇心、追求進步、建立人際關係，要多主動參加校園活動，參與社團，結交新朋友。大學是一個知識的寶庫，而好奇心是打開這扇門的鑰匙，大家要勇敢地提出問題、尋找答案，不斷探索，因為只有在好奇心的引導下，我們才能夠不斷進步。

這次各系新生參加踴躍，加上新學期學校外籍學生大量增加，學校除了增加對外籍學生的生活關懷外，整場活動由社團學長姊扮演海關，帶領新生參與社團設計的活動，完成後擔任海關的社團學長姊會在新生的護照本蓋上「入境章」，並贈送開學禮-大學新鮮人質感文具組，祝福新生入境開南大學後能有嶄新的開始，新生們皆感覺新奇且有趣。

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