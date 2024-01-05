最多越籍學生就讀　越南駐台北辦事處武進勇代表拜訪開南大學

▲國際處楊勝評處長、林玥秀校長(左三、四)歡迎越南駐台北辦事處武進勇代表拜訪開南大學。(圖／開南大學提供)



記者楊淑媛／桃園報導

少子化浪潮，國內多所大專校院進入了招生冰河期！位於桃園市蘆竹區的開南大學校長林玥秀5日表示，教育部推出國際專修部政策中，開南大學積極招收越南籍學生就讀，而「來台灣學華語是最好的選擇！」已經在越南當地成為良好口碑；今年度已超過650名越南籍學生來開南就讀，是全國高教體系中越籍學生人數最多的學校。

由於，開南大學就讀的越籍學生眾多，大手拉小手，形成一股群聚效應，且開大還會對越籍生強化華語及英語能力，讓學生回國後可以突破語言隔閡，接軌越南經濟成長趨勢的就業市場。

▲越南學生代表獻花致意歡迎。(圖／開南大學提供)

因此，越南駐台北經濟文化辦事處武進勇代表3日率員拜訪開南大學，參觀學校設施，並與校方學生座談，肯定開南大學對外籍學生的重視及關懷，提供了完善的教育環境與學習品質，讓參訪人員印象深刻。

包括：開南大學林玥秀校長、董事會陳文甲主任秘書、國際處楊勝評處長等行政人員，共同接待武代表一行人，分別為：越南代表處投資組黎光俊組長、教育文化組黃梅雲組長及科技組阮孟韜專員。