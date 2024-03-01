科技男網交家管少婦！見4次噴3.1萬　「只要錢不戀愛」慘被騙

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在28日下午3時許驚傳搶奪案件，警方到場後發現1名女子隨身包包被搶，追查男子到案後，男子表示在交友軟體認識女子，雙方只見了4次面，就給了女子3.1萬元，他自認遭「戀愛詐騙」試圖搶回自己的錢，但也因此被依搶奪罪送辦。

警方調查，38歲的吳姓男子，平時從事科技業，透過交友軟體認識24歲的宋姓女子，雙方在網路相談甚歡，從2023年12月開始見面，吳姓男子也陸續拿錢給宋女花用。

▲科技男不滿被戀愛詐騙利用，當場搶回交付的7千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市中山區在28日下午3時許驚傳搶奪案件，警方到場後發現宋姓女子隨身包包被搶，追查吳男子到案後，男子表示在交友軟體認識女子，雙方只見了4次面，就交給女子3.1萬元，他自認遭「戀愛詐騙」，只是試圖拿回自己的錢，但警方偵訊後，仍依搶奪罪嫌將他送辦。

▲宋女已婚當家庭主婦，原本是搶奪被害人，警方查出原來是戀愛詐欺犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳姓男子供稱，2023年12月開始與宋姓女子碰面，當天就交付1879元，1月份2度見面又拿1.6萬、6500元的金錢，最後在28日又給了7千元，讓吳姓男子心生不滿。

吳姓男子指出，宋姓女子見面4次，拿走3.1萬元左右的金錢，但是卻沒有要談感情，只是不斷開口要錢，所以一時氣憤才會將宋姓女子皮包拿走，只是想要拿回自己給對方的金錢

警方指出，宋姓女子已婚，平時在家負責家管，不排除吳姓男子在交友軟體認識詐騙集團，由宋女出面假戀愛真取款，訊後也將宋女依照詐欺罪嫌送辦。