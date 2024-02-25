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與心儀對象約會　遇1狀況「那根翹2小時」他崩潰：聽大悲咒也沒用

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO一直聞到對方的香水味。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

與心儀對象出門，一直聞到對方的香水味，實在凍未條！一名男網友表示，最近跟喜歡的女生去咖啡廳，聊天的時候一直聞到女生的香水味，忍不住起了生理反應，「翹起來了」，只好一直彎腰避免對方發現，即便聽了大悲咒，小兄弟仍然硬挺著，2小時都沒下來過，讓他超尷尬，貼文笑翻網友。

有網友在Dcard發文，「不小心起生理反應了」，最近跟喜歡的女生去咖啡廳喝下午茶，在聊天的時候，一直聞到女生的香水味，小兄弟忍不住翹起來了，拍照的時候一直彎腰，深怕對方會發現，「用藍芽耳機播大悲咒，小兄弟就是下不去，我這樣會不會被當成變態啊，喝個茶翹快2個小時」。

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貼文一出，網友們笑翻直呼可愛，「好純情，我不小心發現會覺得自己蠻有魅力的」、「很健康啊，功能正常，就是開心緊張興奮的意思，生理反應又不是你故意的，你如果亂蹭或亂摸或語言騷擾才是噁心行為」、「我覺得很正常，對方也可能覺得你是很單純的乖乖牌，畢竟你是個龜龜舉舉的男人」、「不小心發現喜歡的人這樣應該會滿高興的，但不會說破，對方有反應還想藏真的超純情可愛，前提是不能動手動腳」。

留言區有女網友發問「之前跟學弟一起唸書他也...好奇真的這麼容易嗎？」男網友紛紛表示，「跟喜歡的單獨在一起蠻容易的吧，沒辦法控制的那種」、「跟你打嗝一樣不能控制」、「就是喜歡才會有反應啊，男生的心理會透過生理反應出來」、「男生最大的生理bug就是那根容易舉起來，有時候甚至是不可控的，很是困擾，時常覺得煩會OS：到底能不能安份點？」

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