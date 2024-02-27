陸32歲母胎單身女6年相親百人　自身條件優越仍交不上一段好姻緣

▲小紫（化名）在網路分享自己的相親故事。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

32歲的小紫（化名）自認外型和家境在社會上都算得上出眾，英國名校碩士生的學歷和一份體面的工作也十分優秀，不過，困擾她的卻是從出生至今，沒談過一場正式戀愛。小紫在過去6年內，相親不下百次，始終無法獲得一場好姻緣，甚至讓人生出「條件過高」的錯覺，還要謊稱談過2次戀愛，刻意淡化「母胎單身」的標籤。

▲小紫畢業於英國謝菲爾德大學研究所。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，豆瓣「母單互助組」成立3年來，有超過4萬名網友加入其中，尋找共鳴，互助「脫單」；在社交媒體上，也有不少網友給自己打上「母單」標籤，分享、吐槽相關經歷。作為「母單」群體中的一員，小紫也新開設了一個帳號。

對小紫而言，「被父母催婚」成為生活日常，2024年農曆初八，小紫首次刻意到寺廟中求姻緣，與眾多單身男女擦肩而過，下山時，還特別買了姻緣福袋，她認為，「或許真有幾分靈驗，下午的相親頗為愉快。」

兩人相約著看了一場電影，小紫透露，「這次相親，兩人都感覺不錯，認為可以再約，雖然還沒有敲定第二次見面的時間，但一直保持著聯繫。」

▲小紫首次前往廟裡求姻緣。（圖／翻攝極目新聞）

小紫表示，自己在25歲時第一次和人相親，對方的外貌、言行舉止都沒能達到自己的要求，結束研究所學業回國工作後，相親節奏變得很密集，某個階段甚至維持每周1人的頻率，對象來原則是父母親友介紹、網路交友平台或本地紅娘中介等，與不少單身人士相比，小紫甚至在杭州一家紅娘網花了上萬元（人民幣，下同）辦了VIP會員。

小紫也大方分享相親遇到的各種奇葩事，包括同一天約2個男生，恰好約在同一家店，於是她喝完下午茶又吃晚餐；也有一個男生見面3次就想動手摟她，男生被拒絕後竟教育她，「年紀太大，不要再幻想愛情。」

▲小紫在廟裡買的姻緣福袋。（圖／翻攝極目新聞）

小紫在疫情期間對婚姻的渴望最強烈，她表示，公司降薪，自己感染新冠，獨自在房間度過30歲生日，「第一次強烈地意識到，需要找個人一起對抗風險。」不過，即便是當時有個「青梅竹馬」的對象，她仍然在最後一刻拒絕交往，原因是，「沒有戀愛中心動的感覺。」

小紫的同學、同事相繼結婚，她也已經當了10次伴娘，眼看著身邊要好的姐妹結婚生娃，她萌生了自己是不是也該著急的念頭。就在2024年初，小紫在網路上新設一個帳號，分享被催婚的日常，她也明確自己作為大齡「母單」的主線任務，就是在2024年讓自己順利「脫單」。