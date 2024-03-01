扯鈴教練不只涉共諜案　收到役男徵集令也不甩「以為等著去坐牢」

▲魯紀賢接連涉嫌詐欺、共諜案遭偵辦判刑，現在又因違反替代役徵集令遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

扯鈴教練魯紀賢因詐騙案入監服刑，現因收受570萬元在陽明山租別墅，為大陸情報單位發展組織的共諜案正由法院審理中，台北地檢署又查出，台北市府去年發出通知，要魯紀賢在收到徵集令5天內，向收訓單位報到，但魯不僅沒去報導，還辯稱以為自己就要去坐牢，不用服兵役，檢察官調查後，1日再依違反《替代役實施條例》將他起訴。

1989年出生的魯紀賢，是國內知名的扯鈴好手兼教練，在2011年3月22日經徵兵檢查，判定為常備役體位，因當時魯紀賢還在就學，緩徵至2022年12月31日，緩徵期滿後，台北市政府文山區公所依規定將魯紀賢列為依班替代役，並通知他2023年5月23日報到，徵集令由魯父代收轉告魯紀賢。

但魯紀賢早就盜用在2018年間「中華民國扯鈴聯盟」印鑑，對外自稱可代表聯盟舉辦交流活動，還要舉辦世界盃比賽，前後詐得1318萬元，被依偽造文書等罪判刑5年4月徒刑，另10月徒刑可易科罰金，本案已確定。

魯紀賢收到兵單後，竟然就自以為即將為詐欺案入監，不用管兵單，直到2023年7月間，魯紀賢因多次到對岸表演扯鈴，被國安局情報人員現身接觸吸收，魯紀賢陸續獲得570萬元的資助，回台利用扯鈴活動、線上遊戲等管道，幫忙吸收現、退役軍士官兵，提供軍事情資給中方，2023年被檢察官聲押獲准。

魯紀賢因共諜案遭起訴後，雖被法院裁准交保50萬元，但重獲自由不到3個小時，又被檢察官下令拘提到案，入監為詐欺案服刑，此時北檢又收到台北市政府函送，得知魯紀賢另外違反替代役應在期限5日內報到的規定，因此依法再次將魯紀賢提起公訴。

至於魯紀賢等10人涉嫌為敵對勢力發展組織的共諜案，因原本承審的台北地院認為，屬於二審管轄的犯罪，將案件移轉到高院，目前檢察官已經提起上訴，希望案件儘快回到北院繼續審理。