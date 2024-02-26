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社會 社會焦點 保障人權

她證券公司看盤找肥羊　股民掏179萬買未上市股票...遇詐過程曝

▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市劉婦時常出入證券公司結識王姓股民，以話術誆騙對方認購未上市股票，王交付179萬現金才知遭騙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區劉姓婦人因時常出入證券公司，結識王姓投資人，並稱其丈夫在「普威-KY」公司擔任要職，可讓對方以每張1萬元認購，王陸續交付179萬，劉婦卻以「普威-KY」公司與台灣執政黨政治理念不合推辭，直到王查詢司法判決書才發現劉曾以類手法詐騙，憤而提告。士林地檢署偵結，依詐欺罪起訴。

起訴指出，2019年10月間，僅有國中畢業的劉婦（63歲）時常在某證券公司進出，結識常到該處觀看股市訊息的王姓投資人，並上前搭訕聊天。劉婦佯稱丈夫在「普威-KY」公司擔任要職，且該公司預計2020年3月9日在台灣證券交易所掛牌上市，且丈夫有550張額度股票的員工認購權，可讓王以每張1萬元認購，王見劉拿出的認股權假訊息，深信不疑，陸續交付現金給劉婦。

▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王姓投資人誤信劉婦話術陸續交付179萬現金。（示意圖／記者屠惠剛攝）

眼見上市時間已屆，劉婦卻以「普威-KY」經營階層與台灣執政黨政治理念不合等理由，推稱該公司上市時程有所延遲，劉則繼續向王佯稱認股權另有額外釋出，王則再度掏錢認購，但該股票上市遲遲無聞，王心血來潮上司法院系統發現劉有類似手法遭判決詐欺取財有罪判刑，才赫然發現179萬可能「全丟水溝」，立刻報警處理。

警詢、偵查時，劉婦編織謊言稱認購簡訊是「阿忠」、「阿珠」傳的，但卻無法提出2人相關資訊，檢警為求謹慎也傳來劉婦丈夫作證，其夫表示，根本沒在「普威-KY」公司任職，對於妻子所稱的內容也一無所知。（劉夫獲不起訴）

檢警根據劉夫證詞、劉簽收現金收據、錄音檔等，依詐欺取財罪將劉婦起訴，詐得179萬則建請法院沒收，或追徵其價額。

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