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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最佳情人！跟3星座談戀愛最幸福

▲重傳LOGO,戀愛,交往,情侶,甜蜜。（圖／記者黃克翔攝）

▲最佳情人3星座。（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

如果可以，每個人都渴望被愛，不過，不同的愛感受各不相同，據《科技自紫微網》指出，被3星座愛最幸福，可以參考太陽和上升星座。

射手座

大部分的人跟射手座待在一起都會感到快樂，尤其是他們身上那種對生活的熱情，只有不缺愛的人，才有去愛他人的能力。

當其他人不敢為愛付出、害怕受傷時，射手座卻有勇氣為喜歡的人敞開懷抱付出。他們會介紹給你他們的朋友，讓你了解他們的興趣愛好，創造許多快樂和驚喜，讓你感到生活充滿了無限可能性和期望。

如果你渴望愛情，卻討厭被束縛，那麼射手座能讓你體驗自由的愛。因為只有擁抱自由的人，才會給予愛人充分的自由。他們自己也渴望自由，當然也不會讓你感到束縛和限制，讓你有足夠的個人空間。

金牛座

金牛座給人勤勞、踏實、穩定的感覺，他們會努力為所愛之人創造一個安定的生活環境，並且會用實際行動來證明自己的愛，會為你付出時間和精力，為你做好各種瑣事，讓你感受被關愛和照顧，金牛座的愛不張揚不顯眼，但卻可以看得見、摸得著，讓人充滿安全感。

金牛座的人很懂得家庭的重要性，從小就很有責任意識。他們會默默地為你忙前忙後，讓你感受無比的溫暖和安心，在生活中或者精神上都會被保護。 金牛座對待感情非常專一，認定了一個人就不會再花心思在其他人身上。

獅子座

獅子座天生自信又熱情，是眾人注目的焦點，但對於心愛之人，他們願意把目光聚焦在對方身上。雖然在外表現得脾氣高傲，但回到家裡後卻化身為溫順的小貓咪，毫無架子可言，展現所有的溫柔和可愛。

獅子座對於喜歡的人，格外用心，不管是霸氣護犢子，還是大手筆刷卡購物，獅子眉頭都不帶皺紋，他們享受照顧他人的樂趣，看到別人開心、感動的樣子，更能得到滿足感。

在關鍵時刻，獅子座還展現出強大的決策能力，幫助你做出決定，在你自我懷疑時，為你提供強而有力的肯定，讓你感覺被需要、被關注，讓你更加自信勇敢地面對生活中的挑戰。

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