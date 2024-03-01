全球肥胖人口「飆破10億大關」　WHO研究曝：這族群胖最快

▲全球肥胖人口飆破10億。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）研究發現，全球已逾10億人口飽受肥胖症之苦。自1990年以來，此數字已經翻漲超過4倍，其中又以「孩童及青少年」的肥胖率成長速度最快。這項成果被發布在權威科學期刊《刺胳針》（Lancet）。

根據這篇論文，1990年全球肥胖人口約2.26億，2022年卻已達到10.38億。研究者分析190多國、逾2.2億人口的身高體重數據後，得出上述估算結果。

1990年以來，男性肥胖率翻漲至近3倍，女性肥胖率則是翻漲至2倍多。2022年，全球約5.04億成年女性及3.74億成年男性罹患肥胖症。值得注意的是，孩童及青少年的肥胖率成長速度遠高於成人，1990年全球僅約3100萬人肥胖，2022年此數字已經達到1.59億人。

此外，玻里尼西亞、密克羅尼西亞、加勒比海、中東及北非國家，所受到的衝擊最大。研究指出，「這些國家現在的肥胖率高於許多高收入工業化國家，尤其是歐洲國家。」

法新社指出，肥胖是一種長期且複雜的疾病，伴隨著更高的心臟病、糖尿病與特定癌症死亡風險。在新冠疫情期間，體重過重也增加了死亡風險。

WHO營養暨糧食安全部門負責人布蘭卡（Francesco Branca）說，儘管醫師們知道全球肥胖人口正在迅速成長，但先前預估2030年才會突破10億門檻，如今發現速度「比我們預期的早得多。」他也強調，中低收入國家的生活方式正在快速變化，「過去我們傾向認為肥胖是有錢人的問題，現在這是全世界的問題。」